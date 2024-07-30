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Старые видео показали, что шимпанзе могут произносить некоторые слова человеческого языка
Принято считать, что человекообразные обезьяны не могут произносить слоги и объединять их в слова, как это делают люди. Предполагаемой причиной называли то, что животные не прошли некий эволюционный этап, важный для выработки речи. Международная команда ученых проанализировала старые видео, провела собственный эксперимент и доказала обратное.
Согласно классическим исследованиям, человекообразным обезьянам не свойственны артикуляция звуков и объединение их в слоги «согласный + гласный». Это объясняется неким «пропущенным звеном» в эволюции: якобы животные не прошли этап, критически важный для формирования речи. Однако новая научная работа поставила под сомнение ранее сделанные выводы: ее авторы убеждены, что на результаты классических экспериментов повлияло обращение исследователей с обезьянами, а не развитие самих животных.
Ученые из Королевского технологического института (Швеция), Уорикского университета (Великобритания) и Университета Невшателя (Швейцария) провели исследование, использовав аудиозаписи звуков, которые издавали шимпанзе Джонни и Рената. Обе дорожки были взяты из роликов (любительское видео, записанное женщиной до 2007 года, и короткометражный документальный фильм 1962 года), размещенных в открытом доступе на YouTube, благодаря чему условия эксперимента никак не повлияли на комфорт и самочувствие животных. Результаты работы опубликовал журнал Scientific Reports.
Выбор записей исследователи объяснили тем, что на них две разнополые, не родственные друг другу и разделенные географически обезьяны произносят одну и ту же последовательность звуков, которая напоминает слово «мама». При этом, судя по комментариям к видео, люди воспринимали эту последовательность как слово, соответствующее контексту. Например, писали, что Рената называет всех людей вокруг мамами, а Джонни адресует это слово женщине-оператору.
Исследователи создали «библиотеку» записей, в которой к дорожкам Джонни и Ренаты добавили аудио испаноязычных людей с болезнью Паркинсона и соответствующими речевыми патологиями. В частности, у пациентов была замедленная и неточная артикуляция, а также дисфония — нарушение голоса, при котором появляются слабость, хрипота, осиплость.
Все записи из «библиотеки» дали послушать людям (33 мужчинам и 28 женщинам от 18 до 71 года, носителям разных языков), не сказав, что на некоторых дорожках «говорят» обезьяны. Участники исследования для каждого сочетания звуков должны были сделать так называемую орфографическую транскрипцию, то есть не точно передать каждый звук в соответствии с правилами записи произношения, а как бы написать слово, которое могло бы читаться конкретным образом.
Для сравнения: фонетическая транскрипция слова «корова» выглядит как [каро́въ], потому что в заударных слогах [а] превращается в краткий, напоминающий одновременно [а] и [ы] звук [ъ]. Но человек без филологического образования может не знать об этом законе и слышать только то, что на месте буквы «о» в первом слоге звучит [а]. Для него будет естественно передать произношение слова «корова» как «карова» — с соблюдением принципов русской орфографии, но не фонетической транскрипции. Именно такую запись делали участники исследования об обезьянах, и именно ее называют орфографической транскрипцией.
Почти 75% людей, которые участвовали в исследовании, сошлись на том, что согласный звук в «высказывании» обезьян — [м]. В случае с Джонни его иногда передавали как [ў] (как в английском слове wow), [γ] (звонкий [х], звук на месте «г» в выражении «слава богу») или [п]. Исследователи предположили, что Джонни попеременно произносил «мама» и что-то между «уама» и «вама». При этом аудио Ренаты люди интерпретировали более однозначно: больше 70% участников исследования услышали «мама», а второй популярный вариант выглядел как «ама». Шум, содержавшийся на записи, не воспринимался как часть высказывания в большинстве случаев.
Авторы статьи также изучили артикуляцию обезьян на видео. Они отметили, что движение губ, а также контроль произнесения звуков со стороны животных, напоминает поведение человека, когда он говорит то же самое слово. По мнению ученых, имеющиеся доказательства опровергают выводы предыдущих исследований о том, что обезьяны «пропустили» этап эволюции, в результате которого могли приобрести способность к речепорождению.
Анализ старых видео подтвердил, что шимпанзе способны артикулировать слоги и произносить слова, которые, вероятнее всего, первыми научился произносить человек. Слово «мама» считается таковым, поскольку для его артикуляции нужны только губы: младенец может сказать его даже без зубов и достаточно развитого языка. В речи обезьян на видео «маму» без большого труда смогли распознать люди, причем больший процент выборки, чем в исследованиях, которые были посвящены вокализациям слонов, белух и некоторых видов птиц.
С опорой на существующие данные исследователи сделали вывод, что обезьяны, изученные в классических работах, были травмированы (в частности, захватом в дикой природе и убийством их матери), находились в неестественной среде обитания, не могли общаться с сородичами. Поскольку эксперименты нарушали этические нормы, то животные могли просто не продемонстрировать способности, которые у них были. Исходя из этого, следует с осторожностью интерпретировать исследования полувековой давности и должное внимание уделять новым работам, которые соответствуют требованиям этики.
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