Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

Оценивая привлекательность лиц противоположного пола, женщины, испытывающие материальный недостаток, склонны отдавать предпочтение мужчинам с более женоподобными чертами. Эксперимент, подтверждающий это, недавно провели шотландские психологи. Также они рассказали о причинах подобного выбора.

Мужчины с выраженными маскулинными чертами считаются менее верными партнерами. Также у них часто бывают хуже развиты родительские качества. Тем не менее прошлые исследования показали, что женщины стремятся выбирать сексуальных партнеров с мужественными лицами, поскольку такие черты инстинктивно кажутся им привлекательными и говорящими о здоровье. Предпочтение напрямую и косвенно связано с желанием гарантировать лучшие шансы для потенциального потомства: здоровый партнер обеспечит семью, а его гены передадутся детям.

Вместе с тем в научной литературе есть свидетельства другой тенденции: в ряде ситуаций, связанных с нехваткой ресурсов, женщины стремились выбирать мужчин с женоподобными чертами, интуитивно считая, что те будут более заботливыми партнерами.

Поскольку данные разнятся, разобраться в вопросе взялись психологи из Стерлингского университета (Шотландия, Великобритания). Они недавно провели новый эксперимент, участницам которого, наряду с оценкой привлекательности мужских лиц по фотографиям, предложили пройти специализированный тест Perceived Scarcity Scale, направленный на выявление нехватки ресурсов в трех разных сферах: материальной или финансовой, связанной со временем и наличием психологической поддержки. Результаты опубликовал журнал Evolutionary Psychology.

Добровольцев для эксперимента — 802 женщины, средний возраст которых составил примерно 25 лет — набрали с помощью объявлений в соцсетях. Из общего числа чуть больше 62% участниц сообщили, что состоят в серьезных отношениях, а 35% указали, что одиноки.

В тесте Perceived Scarcity Scale женщины по семибалльной шкале оценивали свое согласие или несогласие с утверждениями, касавшимися трех упомянутых выше областей. Например, материальный недостаток характеризовали высказывания типа: «Мне отключили коммунальные услуги (отопление, воду и так далее), потому что я не смогла оплатить счета».

О недостатке времени судили по фразам с обратным смыслом вроде: «У меня достаточно времени, чтобы заниматься хобби или делами, которые мне нравится». Похожим образом утверждения строились в подшкале о дефиците психологической поддержки. Пример: «В моей жизни есть люди, к которым я могу обратиться за поддержкой при необходимости».

Отдельно участниц попросили проранжировать по привлекательности фотографии 42 мужских лиц. В последующем анализе предпочтений исследователи сделали акцент на двух параметрах: объективном половом диморфизме, то есть выраженности характерных для мужчин черт, и воспринимаемой маскулинности.

В итоге удалось установить, что материальный недостаток у женщин тесно коррелировал с повышенным предпочтением женоподобных лиц, поскольку участницы оценивали их как более привлекательные.

В то же время эксперимент не выявил, чтобы недостаток времени или психологической поддержки значимо влиял на выбор женщин при определении привлекательных мужских лиц.

Результаты подтвердили предположение о том, что женоподобные черты в лицах мужчин воспринимаются женщинами как признак, говорящий о готовности проявлять заботу и предоставлять ресурсы. Тем не менее многие моменты, определяющие выбор партнера, остаются не до конца ясными. Поэтому исследователи отметили необходимость дальнейшего изучения вопроса.

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