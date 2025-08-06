Отредактированные фото усилили привлекательность, но испортили репутацию

Использование «улучшающих» внешность фильтров негативно сказалось на восприятии личности. К такому выводу психологи пришли, попросив студентов оценить 300 женских портретов — как отредактированных, так и необработанных.

В 2024 году ученые обнаружили, что недельный детокс от соцсетей улучшил отношение молодых женщин к своему телу. Результаты предыдущих исследований вовсе показали, что популярные онлайн-платформы — помимо зависимости от новостной ленты — заставляют нас сравнивать себя с другими людьми, значительно влияя на эмоциональное состояние, поведение и убеждения.

Теперь, чтобы выяснить, как окружающие воспринимают людей на отредактированных снимках, исследовательская группа под руководством Сары Д. МакКраккин (Sarah D. McCrackin) из Макгиллского университета (Канада) попросила студентов оценить 300 фотографий 60 женщин. Каждый снимок обработали с помощью популярного приложения для коррекции черт лица в пяти вариантах: на 0%, 25%, 50%, 75% и 100%. При этом половину изображений вне зависимости от фактического вмешательства случайным образом отметили как отредактированные (edited), а другую половину — как необработанные (unedited).

Участниками эксперимента стали 76 студентов (из них 68 — женщины, семь — мужчины, один — небинарной гендерной идентичности), которые оценивали привлекательность женщин на фотографиях и высказывали мнение об их предполагаемых личностных качествах. Различия восприятия улучшенных изображений между полами исследователи не учитывали. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Current Psychology, показали, что наиболее привлекательными студенты сочли отредактированные изображения, однако этот эффект имел предел: при максимальном улучшении (100%) оценки опускались до уровня необработанных снимков.

Таким образом, психологи выявили «золотую середину» — именно умеренно обработанные снимки (от 25 до 50%) студенты посчитали наиболее привлекательными. Эти же фото ассоциировались с более широким кругом общения. Положительный эффект редактирования, однако, на этом заканчивался: чем более привлекательной была женщина, тем ниже были оценки по таким параметрам, как качество дружбы и доброжелательность.

Значит, людей на сильно обработанных фотографиях воспринимали как ненадежных и не очень приятных в общении, что, по мнению авторов исследования, может создавать ощущение социальной дистанции.

Наличие на снимке отметки «отредактировано» не повлияло на оценку физической привлекательности, но снизило оценки по параметрам, связанным с личностными качествами. Выходит, само упоминание о применении фильтров, даже без заметных изменений во внешности, может привести к негативному отношению окружающих.

Чтобы лучше понять, как цифровые образы формируют наше восприятие других людей, МакКраккин и ее коллеги намерены расширить выборку, включив в нее участников разного возраста, культурной принадлежности и с различным отношением к улучшающим фильтрам. «Соцсети изменили наше восприятие друг друга. Понимание этих процессов — важный шаг к формированию здоровых социальных связей», — подытожили исследователи.

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Людмила Соколова 235 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.