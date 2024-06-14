В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

В долины современного кантона Вале (юго-запад Швейцарии) люди пришли примерно семь с половиной тысяч лет назад. В поселениях, датированных 5500 годом до нашей эры, археологи находили остатки зерновых культур, серпов, жерновов, а также домашних животных и керамики. Это все основные инновации, существовавшие в то время.

Исследование керамики показало, что поселения в Вале связаны с земледельческо-скотоводческими общинами Северной Италии — скорее всего, именно оттуда люди прибыли на новое место. Начиная с 5000 года до нашей эры они активно вырубали лиственные леса. На их месте основали деревни, выращивали ячмень и различные виды пшеницы. Помимо земледелия и разведения скота, общины продолжают охотиться и собирать дикие виды растений, хотя и в более скромных масштабах.

Ученые из Швейцарии и Франции решили выяснить, как распределялись ресурсы между членами этих сельскохозяйственных общин. Для этого они исследовали соотношение изотопов углерода, азота и серы в человеческих костях, взятых из двух некрополей (Barmaz I и Barmaz II) времен неолита. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

На фотографии показано местоположение стоянки на равнине, у подножия горного массива Шабле, который поднимается на высоту 2500 метров. Место разделено на два погребальных участка / © Déborah Rosselet-Christ et al., Journal of Archaeological Science: Reports

Оказалось, все жители общины, похороненные в первом некрополе, питались совершенно одинаково. И мужчины, и женщины любого возраста потребляли много белка, полученного в основном от домашнего скота и частично — от животных, добытых на охоте, злаки, редко — пресноводную рыбу. Слегка отличается диета детей, но это связано, по мнению авторов исследования, с возрастными нормами, а не с экономическим положением.

Кроме того, ученые отобрали те образцы останков, у которых сохранился второй моляр. Этот зуб формируется у детей в возрасте до восьми лет и не обновляется до конца жизни. По соотношению изотопов стронция в зубной эмали можно определить, жил человек в детстве в том же месте, где его похоронили, или нет.

В результате такого анализа зубной эмали исследователи определили, что 14 процентов людей, похороненных в некрополе, родились и провели детство совсем в других местах. То, что у неолитических сообществ была определенная мобильность, — не новость. Новостью стало то, что питание — и, следовательно, доступ к ресурсам — у пришлых членов общины был точно таким же, как у местных уроженцев.

Второй некрополь, с одной стороны, отличается от первого. Среди погребенных там нет людей неместного происхождения, а показатели изотопов азота демонстрируют еще большее потребление белка по сравнению с людьми из первого некрополя.

Но, с другой стороны, там точно такое же равное распределение ресурсов между членами общины. Эти люди питались не так, как их соседи, но между собой все делили поровну. Добавим, что никаких различий в похоронных практиках, включая погребальный инвентарь, между двумя некрополями нет.

Предыдущие исследования показывают, что положение дел в долине Вале не вполне обычно. Например, в сообществах на юге Франции женщины получали значительно меньше белка, чем мужчины. Люди, жившие в неолите на севере Центральной Европы, также больше заботились о мужчинах — поскольку, по мнению исследователей, именно от них зависела продовольственная безопасность общины.

Также во многих неолитических поселениях ученые отмечали неравенство потребления, не связанное с полом. Они объясняли это тем, что ведение сельского хозяйства позволило людям накапливать ресурсы (по сравнению с охотниками-собирателями). У кого-то это накопление проходило лучше, у кого-то — хуже. Первые, по понятным причинам, питались тоже лучше.

Почему среди древних земледельцев и скотоводов из альпийской долины царил коммунизм — пока не ясно. Только дальнейшие исследования погребений того периода могут показать, повторяется ли такая картина еще где-то в неолитической Европе.

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