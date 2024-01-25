Андские охотники-собиратели не любили охотиться

Авторы нового исследования считают, что традиционные представления о ранних человеческих сообществах неверны: их, скорее, стоит называть «собирателями-охотниками», а не так, как мы привыкли.

Принято считать, что охотники-собиратели питались в основном мясом, а растения составляли лишь меньшую часть их рациона. Такое мнение основано в первую очередь на результатах археологических раскопок. На месте стоянок древних людей находят кости крупных животных, а также различные орудия для охоты и последующей разделки туш. Растительные же остатки, как правило, не сохраняются.

Примерно такие находки ученые сделали и при раскопках стоянок Соро Мик’айя Патжкса (Soro Mik’aya Patjxa), где люди жили 6,5-8 тысяч лет назад и Виламайя Патжкса (Wilamaya Patjxa), возрастом 8,9 тысячи лет. Эти объекты находятся на плато Альтиплано в Центральных Андах, недалеко от озера Титикака.

Там нашли много костей крупных млекопитающих и достаточное количество орудий охоты и разделки. Но некоторые артефакты ученые посчитали приспособлениями для сбора растений (выкапывания клубней). Однако растительные материалы не сохраняются так, как кости, поэтому рацион андских охотников-собирателей посчитали традиционным: на 80 процентов состоящим из мяса и на 20 процентов — из растительной пищи.

Распределение углерода и азота в человеческих костях со стоянки Виламайя Патжкса и в контрольных образцах / © Jennifer C. Chen et al.

Авторы новой работы, опубликованной в журнале PLOS One, поставили под сомнение эту теорию. Они обратили внимание на предыдущие исследования скелетных останков людей с этих и некоторых других андских стоянок. Оказалось, у людей, живших в Соро Мик’айя Патжкса и Виламайя Патжкса, был характерный износ зубов — такое бывает у тех, кто употребляет в пищу много клубней.

В 2015 году вышла работа, авторы которой исследовали изотопный состав костей четырех детей и двух взрослых, живших в раннем голоцене на Андском нагорье (сейчас это территория Аргентины). Они пришли к выводу, что в рационе всех этих людей преобладала растительная пища.

Теперь же ученые из Университета Вайоминга (США) провели анализ изотопного состава костей 24 человек со стоянки Виламайя Патжкса. Они утверждают, что только так можно получить верное представление о рационе охотников-собирателей. Археологические находки, по мнению исследователей, сами по себе не служат доказательством высокобелковой диеты древних.

Результаты анализа изотопов показали, что растения (скорее всего, клубни) были основным компонентом рациона ранних охотников-собирателей, живших на Альтиплано. Мясо — в основном викуньи и перуанского оленя — играло второстепенную роль. Это сильно расходится с существующими представлениями о рационе ранних жителей Андского нагорья и заставляет пересмотреть существующие экономические модели.

Результаты байесовской модели смешивания для шести наиболее подходящих моделей показывают, что растения составляли большую часть рациона андских охотников-собирателей / © Jennifer C. Chen et al.

Одно из возможных объяснений неожиданного акцента на растительной пище среди раннего населения высокогорья, по мнению авторов, может заключаться в том, что популяции крупных млекопитающих сильно сократились примерно девять тысяч лет назад.

Дело в том, что первые следы пребывания людей в этом регионе появились 11 тысяч лет назад, а самым древним скелетным останкам (как раз тем, которые исследовали) — девять тысяч лет. То есть к моменту жизни этих людей их предки уже две тысячи лет охотились на крупную дичь, чем существенно уменьшили ее поголовье.

Также ученые допустили, что самые ранние популяции просто не занимались охотой в той степени, как считалось ранее. Предыдущие исследования показали, что модели выбора добычи могут переоценивать пищевую ценность крупных млекопитающих — будь то из-за физического риска, поведения добычи или экономических рисков, связанных с длительными интервалами между охотой.

Кроме того, исследователи предложили еще одно объяснение. Оно заключается в том, что раннее население высокогорья в значительной степени полагалось на охоту на крупных млекопитающих, но включало в свой рацион пищеварительные продукты травоядных животных. Это могло бы одновременно объяснить как археологические признаки охоты — кости животных и наконечники орудий, — так и обедненные показатели азота в химическом составе исследованных костей. Надо признать, эта гипотеза выглядит слишком уж экзотичной.

Возможно, преимущественно растительная диета охотников-собирателей характерна только для Анд. Но существует вероятность, что все наши представления о питании в таких человеческих сообществах были неверны. Чтобы узнать истину, надо всего лишь провести изотопный анализ костей из других частей света.

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