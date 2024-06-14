В Пермском Политехе рассказали, как отдохнуть в бане и не навредить здоровью

Международный банный день отмечают 14 июня. Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, рассказал, в чем польза бани для почек, кожи и кровеносной системы, при каких заболеваниях ее посещать запрещено, как правильно париться, что делать, если перегрелся, каких ароматических масел в парной стоит избегать и как алкоголь может привести к инфаркту и инсульту.

Температура тела человека обычно составляет около 37°C. Когда она поднимается до 41 градуса, это состояние называют гипертермией. При таких условиях происходит денатурация белков, что может привести к серьезным повреждениям внутренних органов, особенно мозга.

Почему же греться в бане полезно? Эксперт ПНИПУ отмечает, что если человек здоров и хорошо себя чувствует при этом, то ничего страшного с ним при посещении парилки не произойдет. Важно выявить для себя комфортный диапазон высоких температур.

«Влажный воздух 90-100°C может вызвать ожог верхних дыхательных путей. Вообще, температуры в 60 градусов вполне достаточно для полноценного прогревания, но она может быть опасна для людей с хроническими обструктивными заболеваниями легких», — объясняет Сергей Солодников.

Эффект от посещения бани действительно положителен. Увеличивается теплопродукция и теплоотдача, происходит перераспределение крови — улучшается кровообращение. Открываются «дремлющие сосуды» — те, что находятся в состоянии пассивности. Такое случается, если кровеносные сосуды не получают достаточного количества физической активности и человек ведет сидячий образ жизни. Это может привести к тому, что сосуды становятся менее эластичными и менее способными к эффективной циркуляции крови. Такое состояние увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, а также других проблем, связанных с недостаточным кровообращением.

В бане уменьшается нагрузка на почки. К этому приводит несколько факторов. Во-первых, в условиях повышенной температуры в бане сосуды расширяются, что приводит к увеличению кровотока и уменьшению периферического сопротивления. Это может снизить давление в почечных артериях. Во-вторых, во время посещения бани происходит интенсивное потоотделение, что способствует удалению токсинов и отходов через кожу, снижая тем самым нагрузку на почки. В-третьих, регулярные посещения бани улучшают обмен веществ.

Из-за жара открываются поры, благодаря чему происходит очищение кожи. Когда температура окружающей среды повышается или когда мы находимся в помещении с горячим воздухом, наш организм начинает процесс потоотделения. Открытие пор на коже помогает поту испаряться, что в свою очередь охлаждает тело. Вместе с потом выходят и различные загрязнения, скопившиеся в порах.

С какими заболеваниями положено и противопоказано посещение бани?

«При хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата баня может оказать определенную помощь, но ее посещение в этом случае требует консультации врача. Парная может быть полезна в восстановительный период, после больших физических нагрузок», — отмечает Сергей Солодников.

Кстати, если после посещения парной появились или усилились боли в мышцах и суставах — это отклонение от нормы. Баня предназначена для уменьшения болевых очагов, в противном случае нужно обратиться к врачу.

Существует целый ряд заболеваний, ограничивающих возможность посещения бани. Это, в первую очередь, онкозаболевания, гипертоническая болезнь сердца, выраженный атеросклероз кровеносных сосудов и так далее. При наличии инфекционных заболеваний, таких как ОРВИ или грипп, посещение бани может способствовать распространению инфекции среди других посетителей.

Какое действие оказывает парная на нервную систему?

Во время парной процедуры тепло помогает расслабить мышцы и уменьшить напряжение, что в свою очередь может способствовать снятию напряжения с нервной системы. Из-за этого происходит более быстрое рассасывание очагов воспаления. Но важно помнить: баня противопоказана в острой стадии воспаления.

Что делать, если перегрелся?

«Человек должен ориентироваться по своему состоянию. Если закружилась голова и резко усилилось сердцебиение — это говорит о том, что вы пересидели в парилке. А время нахождения там стоит увеличивать постепенно, регулярно пользуясь баней», — отмечает эксперт Пермского Политеха Сергей Солодников.

Из-за перегрева есть риск получить тепловой удар. Определить его можно по набору симптомов: температура тела повышается в некоторых случаях до 40 градусов Цельсия, пострадавший испытывает сильную слабость и головную боль, обильное потоотделение, сердце начинает биться чаще. Критическое состояние может обернуться головокружением и обмороком, тошнотой и рвотой.

При тепловом ударе на лоб пострадавшего нужно положить прохладное полотенце. Им же стоит протереть подмышечные впадины, грудь, а человека вынести на свежий воздух. Если спустя некоторое время ему легче не станет — необходимо вызвать скорую помощь. Тем не менее тепловой удар не является главной опасностью при перегреве. Из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему может развиться инфаркт, реже — инсульт, усилиться хроническое воспаление ЖКТ.

Зачем нужен веник?

Эксперт ПНИПУ рассказывает, что веником проводится мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и общему оздоровлению. Он обеспечивает локальное прогревание: потоки горячего воздуха направляются в конкретное место. А еще это средство ароматерапии — в момент заваривания.

Пользоваться веником нужно правильно. Во-первых, необходимо париться поперек мышц и двигаться от конечностей к сердцу, чтобы перегонять кровь. Не нужно бить себя изо всех сил, а время соприкосновения веника с телом стоит регулировать в зависимости от целей. Если нужно расслабить и прогреть конкретное место, можно задержать веник на теле после «удара». При этом веник не должен быть избыточно влажным, чтобы хорошо сохранять тепло и пар, которые помогают расслабить мышцы и очистить кожу.

Есть ли польза от солевых камней и аромамасел?

«Убедительных доказательств пользы солевых камней в бане в настоящее время нет. Эфирные масла, которые вызывают раздражающее действие (например, масло гвоздики, корицы и мяты перечной в высоких концентрациях), точно будут вредными. Важно понимать, что большое количество эфирного масла в воздухе будет отрицательно сказываться на здоровье, поскольку, попадая в легкие, они затрудняют газообмен», — объясняет Сергей Солодников.

Алкоголь и баня — совместимы ли они?

Из-за спиртных напитков происходит расширение кровеносных сосудов, и эффект усиливается под действием высоких температур в бане. Из-за это возрастает риск инфаркта и инсульта. К тому же в состоянии опьянения нарушается координация движений — можно получить сильный ожог, упав на печку или бак с горячей водой.

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ПНИПУ 674 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.