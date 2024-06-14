  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 минут назад
ПНИПУ
14

В Пермском Политехе рассказали, как отдохнуть в бане и не навредить здоровью

4.3

Международный банный день отмечают 14 июня. Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, рассказал, в чем польза бани для почек, кожи и кровеносной системы, при каких заболеваниях ее посещать запрещено, как правильно париться, что делать, если перегрелся, каких ароматических масел в парной стоит избегать и как алкоголь может привести к инфаркту и инсульту.

ПНИПУ
# алкоголь
# баня
# вред
# парилка
# польза
баня
Баня / © Lukas Kubica, Unsplash

Температура тела человека обычно составляет около 37°C. Когда она поднимается до 41 градуса, это состояние называют гипертермией. При таких условиях происходит денатурация белков, что может привести к серьезным повреждениям внутренних органов, особенно мозга.

Почему же греться в бане полезно? Эксперт ПНИПУ отмечает, что если человек здоров и хорошо себя чувствует при этом, то ничего страшного с ним при посещении парилки не произойдет. Важно выявить для себя комфортный диапазон высоких температур.

«Влажный воздух 90-100°C может вызвать ожог верхних дыхательных путей. Вообще, температуры в 60 градусов вполне достаточно для полноценного прогревания, но она может быть опасна для людей с хроническими обструктивными заболеваниями легких», — объясняет Сергей Солодников.

Эффект от посещения бани действительно положителен. Увеличивается теплопродукция и теплоотдача, происходит перераспределение крови — улучшается кровообращение. Открываются «дремлющие сосуды» — те, что находятся в состоянии пассивности. Такое случается, если кровеносные сосуды не получают достаточного количества физической активности и человек ведет сидячий образ жизни. Это может привести к тому, что сосуды становятся менее эластичными и менее способными к эффективной циркуляции крови. Такое состояние увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, а также других проблем, связанных с недостаточным кровообращением.

В бане уменьшается нагрузка на почки. К этому приводит несколько факторов. Во-первых, в условиях повышенной температуры в бане сосуды расширяются, что приводит к увеличению кровотока и уменьшению периферического сопротивления. Это может снизить давление в почечных артериях. Во-вторых, во время посещения бани происходит интенсивное потоотделение, что способствует удалению токсинов и отходов через кожу, снижая тем самым нагрузку на почки. В-третьих, регулярные посещения бани улучшают обмен веществ.

Из-за жара открываются поры, благодаря чему происходит очищение кожи. Когда температура окружающей среды повышается или когда мы находимся в помещении с горячим воздухом, наш организм начинает процесс потоотделения. Открытие пор на коже помогает поту испаряться, что в свою очередь охлаждает тело. Вместе с потом выходят и различные загрязнения, скопившиеся в порах.

С какими заболеваниями положено и противопоказано посещение бани?

«При хронических воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата баня может оказать определенную помощь, но ее посещение в этом случае требует консультации врача. Парная может быть полезна в восстановительный период, после больших физических нагрузок», — отмечает Сергей Солодников.

Кстати, если после посещения парной появились или усилились боли в мышцах и суставах — это отклонение от нормы. Баня предназначена для уменьшения болевых очагов, в противном случае нужно обратиться к врачу.

Существует целый ряд заболеваний, ограничивающих возможность посещения бани. Это, в первую очередь, онкозаболевания, гипертоническая болезнь сердца, выраженный атеросклероз кровеносных сосудов и так далее. При наличии инфекционных заболеваний, таких как ОРВИ или грипп, посещение бани может способствовать распространению инфекции среди других посетителей.

Какое действие оказывает парная на нервную систему?

Во время парной процедуры тепло помогает расслабить мышцы и уменьшить напряжение, что в свою очередь может способствовать снятию напряжения с нервной системы. Из-за этого происходит более быстрое рассасывание очагов воспаления. Но важно помнить: баня противопоказана в острой стадии воспаления.

Что делать, если перегрелся?

«Человек должен ориентироваться по своему состоянию. Если закружилась голова и резко усилилось сердцебиение — это говорит о том, что вы пересидели в парилке. А время нахождения там стоит увеличивать постепенно, регулярно пользуясь баней», — отмечает эксперт Пермского Политеха Сергей Солодников.

Из-за перегрева есть риск получить тепловой удар. Определить его можно по набору симптомов: температура тела повышается в некоторых случаях до 40 градусов Цельсия, пострадавший испытывает сильную слабость и головную боль, обильное потоотделение, сердце начинает биться чаще. Критическое состояние может обернуться головокружением и обмороком, тошнотой и рвотой.

При тепловом ударе на лоб пострадавшего нужно положить прохладное полотенце. Им же стоит протереть подмышечные впадины, грудь, а человека вынести на свежий воздух. Если спустя некоторое время ему легче не станет — необходимо вызвать скорую помощь. Тем не менее тепловой удар не является главной опасностью при перегреве. Из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему может развиться инфаркт, реже — инсульт, усилиться хроническое воспаление ЖКТ.

Зачем нужен веник?

Эксперт ПНИПУ рассказывает, что веником проводится мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и общему оздоровлению. Он обеспечивает локальное прогревание: потоки горячего воздуха направляются в конкретное место. А еще это средство ароматерапии — в момент заваривания.

Пользоваться веником нужно правильно. Во-первых, необходимо париться поперек мышц и двигаться от конечностей к сердцу, чтобы перегонять кровь. Не нужно бить себя изо всех сил, а время соприкосновения веника с телом стоит регулировать в зависимости от целей. Если нужно расслабить и прогреть конкретное место, можно задержать веник на теле после «удара». При этом веник не должен быть избыточно влажным, чтобы хорошо сохранять тепло и пар, которые помогают расслабить мышцы и очистить кожу.

Есть ли польза от солевых камней и аромамасел?

«Убедительных доказательств пользы солевых камней в бане в настоящее время нет. Эфирные масла, которые вызывают раздражающее действие (например, масло гвоздики, корицы и мяты перечной в высоких концентрациях), точно будут вредными. Важно понимать, что большое количество эфирного масла в воздухе будет отрицательно сказываться на здоровье, поскольку, попадая в легкие, они затрудняют газообмен», — объясняет Сергей Солодников.

Алкоголь и баня — совместимы ли они?

Из-за спиртных напитков происходит расширение кровеносных сосудов, и эффект усиливается под действием высоких температур в бане. Из-за это возрастает риск инфаркта и инсульта. К тому же в состоянии опьянения нарушается координация движений — можно получить сильный ожог, упав на печку или бак с горячей водой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
674 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# алкоголь
# баня
# вред
# парилка
# польза
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Смех — так ли он прост?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Птицы парков Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
500
Загадки черных дыр
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Что такое данные и зачем они нужны?
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Как звуки в городе влияют на человека
ВЭБ
Москва
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Интересные факты о Солнце
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Белые ночи
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Физическая и биологическая защита от радиации при полетах в дальний космос
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Страшный зверь радиация
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 июня
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
Вчера, 08:19
Дарья Г.

Астрономы впервые разглядели малый объект в паре черных дыр в центре далекой галактики

В центре далекой галактики OJ 287 находятся две черные дыры, одна из которых в сотню раз больше другой. В 2021 году астрономы подтвердили существование пары по изменению яркости объекта. Теперь же ученым удалось доказать, что источником той необычной вспышки была именно малая черная дыра.

Астрономия
# активное ядро галактики
# галактика
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
Вчера, 11:12
Александр Березин

Документы рассказали об устройстве новой версии Starship

Нынешняя версия крупнейшего носителя SpaceX вдвое мощнее «Сатурна-5», самой мощной ракеты прошлого. Однако документ Федерального управления гражданской авиации США показал, что Илон Маск планирует серьезно нарастить разрыв. Попутно у его ракеты значительно увеличится количество двигателей в обеих ступенях, в итоге она станет выше высочайшей пирамиды на земле.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
11 июня
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 55

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить