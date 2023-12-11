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1 час назад
Алиса Гаджиева
83

Разницу в росте мужчин и женщин неолита объяснили культурной традицией

4.3

Авторы нового исследования утверждают, что неолитические сообщества севера Центральной Европы больше заботились о мужчинах, чем о женщинах.

Антропология
# анализ ДНК
# анализ стабильных изотопов
# археология
# генетика
# неолит
северные охотники
Мужчины севера неолитической Европы были защищены лучше, чем женщины / © hakaimagazine.com

Высокий рост в разных культурах в большинстве случаев считали признаком крепкого здоровья и правильного развития. По современным представлениям, на рост влияют наследственность и диета человека.

На основе генетических данных можно предположить, какой будет рост у того или иного человека. И если фенотипические показатели не совпадают с генетическими прогнозами, это свидетельствует о неправильном питании, болезнях или каких-либо еще негативных факторах.

Когда фенотип человека впервые стал массово отличаться от того, что обещал геном? Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Human Behaviour работу с результатами исследования 1535 скелетов людей неолита, живших в разных местах Европы в период от 8000 до 6000 лет до нашей эры.

пути миграции
На карте показаны два основных маршрута миграции из Анатолии в Европу в раннем неолите / © Samantha L. Cox et al.

Авторы обратились к раннему неолиту, так как, по их мнению, этот период представляет собой фундаментальный сдвиг в технологии, культуре и генетике. В частности, культура линейно-ленточной керамики Центральной Европы — одна из наиболее полно документированных ранненеолитических культур, с большим количеством раскопанных поселений и могильников.

Исследователи разделили область, заселенную носителями этой культуры, на северную (выше 50° северной широты) и южную (ниже 50° северной широты). Анализ ДНК показал, что примерно по этой линии проходит и генетическое разделение популяций носителей линейно-ленточной культуры. Сравнительный анализ показал, что мезолитические охотники-собиратели в Центральной Европе внесли ограниченный генетический вклад в северную популяцию.

А вот южноевропейские ранненеолитические сообщества, включая носителей культуры кардиальной керамики (или импрессо), следовали по отдельному миграционному маршруту, занимали более мягкую климатическую зону, и у них было больше генов мезолитических предков. Люди, жившие в южной части Центральной Европы (ниже 50° северной широты), оказались генетически похожи на сообщества с Балканского полуострова и из других регионов Средиземноморья.

Авторы работы отметили, что у всех трех южных популяций значительная часть генов получена от выходцев из Анатолии. А палеопатологические исследования (измерения костей) показали, что средний рост представителей этих сообществ ниже, чем у людей, живших в Центральной Европе выше 50° северной широты. Если верить тому, что высокий рост — показатель здоровья, то, выходит, жить в более мягком климате вреднее, чем на севере?

Тогда авторы работы разделили скелеты на мужские и женские (в основном по хромосомным признакам, редко — по морфологии). Оказалось, в среднем южане были ниже северян, но вот различия в росте между мужчинами и женщинами Севера значительно превышали аналогичный показатель у жителей Юга.

разница в росте
В северной популяции разница в росте между мужчинами и женщинами значительно превышает этот показатель в южных сообществах / © Samantha L. Cox et al.

Можно предположить, что все дело в питании. Мужчина на севере — это охотник, от которого в основном зависит выживание сообщества. Он ест много мяса, а женщинам достается его меньше, так как их занятия менее энергозатратны. В более мягком климате диета более сбалансирована.

Чтобы проверить это предположение, исследователи провели анализ стабильных изотопов. И результаты лишь добавили загадок. В рационе людей европейского Юга оказалось больше изотопов азота и меньше изотопов углерода, чем у жителей Севера. То есть южане получали больше белка. Женщины в обоих случаях получали меньше азота, чем мужчины, но на севере отставали от них росте, а на юге — нет.

Объединив данные генетики, палеопатологии и анализа стабильных изотопов, ученые пришли к выводу, что проблема заключается в так называемом экологическом стрессе и реакции на него. Так обычно называют комплекс неблагоприятных факторов, исходящих из окружающей среды.

И культура северных сообществ разработала какой-то механизм защиты мужчин от этого стресса или же методы восстановления после него. Но защиту женщин эта культура не предполагала. В южных сообществах, по мнению авторов, такой традиции не было вообще: там одинаково страдали от экологического стресса представители обоих полов.

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Антропология
# анализ ДНК
# анализ стабильных изотопов
# археология
# генетика
# неолит
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