Ударный беспилотник Kizilelma впервые поразил цель ракетой «воздух — воздух»

Ударный беспилотник Kizilelma впервые поразил цель ракетой «воздух — воздух» / © Baykar Technologies

В тесте участвовали пять истребителей F-16 ВВС Турции. На опубликованных кадрах видно, как Kizilelma взлетает вместе с четырьмя из них, включая два двухместных F-16D, на борту которых находились гендиректоры компаний Baykar и Aselsan. Один F-16 и ударный БПЛА Akinci выполняли функции самолетов сопровождения и обеспечения безопасности.

© Baykar Technologies

На видеозаписи Kizilelma летит с двумя ракетами Gökdoğan: одна частично окрашена в оранжевый цвет, другая — серебристая, обе размещены на правой консоли крыла. Именно серебристая ракета была пущена по беспилотной сверхзвуковой мишени в симуляции дальнего воздушного боя.

После успешного боевого пуска Турция получила первый в мире ударный беспилотный летательный аппарат, способный применять ракету класса «воздух — воздух».