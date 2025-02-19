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Как на заре строительства Великой пирамиды: в Саудовской Аравии показали котлован самого массивного здания мира

В Саудовской Аравии показали, как идут работы по подготовке фундамента огромного кубического здания под названием «Мукааб» (The Mukaab). Его построят в столице страны — городе Эр-Рияд.

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

На новых снимках виден огромный котлован, внутри которого работает техника. Скорее всего, рост первых конструкций начнется не ранее 2026 года, однако масштаб проекта ощущается уже сейчас: это можно сравнить с первыми стадиями строительства Великой пирамиды в Гизе.

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

Ширина и высота будущего здания составят 400 метров, а площадь превысит 19 миллионов квадратных метров.

Внутри разместятся множество жилых помещений, гостиничные номера и различные объекты.

Макет «Мукааб» / © SaudiProject