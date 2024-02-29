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7 часов назад
ПНИПУ
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В ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее

4.3

Для строительства автомобильных дорог нужны большие объемы щебня разных свойств и фракций. В России карьеров с каменными материалами высокой прочности мало, возникает потребность в их доставке. Это сильно увеличивает стоимость строительства. Транспортные расходы при этом могут достигать 20-35 процентов от стоимости самого щебня. Один из способов решения проблемы — разработка методов, повышающих прочность камня, например, его пропитка различными растворами. Сложность в том, что компоненты либо дорогостоящие, либо недостаточно укрепляют. Ученые ПНИПУ разработали более эффективный состав и технологию пропитки дорожного материала раствором лигносульфоната. Это сделает строительство дорог более качественным и дешевым.

ПНИПУ
# автодороги
# дороги
# лигносульфонат
# строительство
# щебень
В ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее
В ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее / © Getty images

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Щебень – универсальный строительный материал, который активно применяется в дорожном строительстве. Сейчас его производство в России составляет около 200 миллионов кубометров в год. Структура поверхностного слоя щебня сильно влияет на устойчивость готовой дороги к внешним нагрузкам и воздействию окружающей среды. Поры и трещины на поверхности материала снижают его характеристики. Для упрочнения щебня используют разные химические растворы, которые создают защитные слои или повышают плотность и однородность структуры за счет преобразований или «забивания» в поры и трещины. Так для строительства получают более качественный щебень с устойчивой структурой.

Один из существующих способов «укрепить» материал – пропитать его в водном растворе лигносульфоната. Это вещество – побочный продукт переработки древесины, поэтому на территориях, где есть такие производства, метод очень перспективен. Однако чтобы он сработал, необходимо соблюдать точную дозировку и контроль изготовления раствора. Для этих целей ученые Пермского Политеха разработали более эффективный состав и технологию пропитки дорожного материала.

В исследовании пермские политехники использовали щебень фракции 20–40 миллиметров, который применяется для строительства дорог, и сухой лигносульфонат из ели и пихты. Пропитку ученые проводили при температуре 20 и 60 °С в течение 6 часов. Раствор приготовили в соотношении «лигносульфонат – вода» 1:7. После его введения щебень высушили при температуре 105 °С. Затем политехники рассмотрели основные показатели полученного камня – прочность, истираемость, водопоглощение.

«Результаты испытаний показали, что пропитка работает хорошо, а повышение температуры раствора позволяет добиться большего эффекта. Это можно объяснить тем, что при нагреве снижается вязкость лигносульфоната, и он может попасть в более мелкие дефекты структуры щебня. Увеличение температуры способствует раскрытию трещин, что позволяет их частично заполнить и склеить», – поясняет доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ Константин Пугин.

Ученые Пермского Политеха разработали наиболее эффективную технологию приготовления раствора для пропитки щебня на основе лигносульфоната. Это экологичный и дешевый способ повысить прочность, водостойкость и морозостойкость щебня. Внедрение нового метода в масштабе страны позволит увеличить объемы использования местных малопрочных каменных материалов и снизить стоимость строительства дорог.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# автодороги
# дороги
# лигносульфонат
# строительство
# щебень
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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