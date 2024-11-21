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В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине

Рано утром 21 ноября Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по промышленным предприятиям украинского города Днепропетровск, в частности по заводу Южмаш. Там производят ракетно-космическую технику.

Вооруженные силы России нанесли удары по промышленным предприятиям Днепропетровска / © Х / IL Libanese

Спустя несколько часов в Сети появились кадры, на которых запечатлен прилет «неизвестного оружия».

Возможно, на видео попали новые высокоточные ракеты реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», о которых на сегодня мало что известно, за исключением их предположительной дальнобойности. Она должна достигать 200 километров.

Между Днепропетровском и линией боевого соприкосновения — примерно 180 километров, поэтому утром 21 ноября туда могли прилететь снаряды РСЗО «Торнадо-С».

© Telegram-канал «Военный обозреватель»

© Telegram-канал «Военный обозреватель»