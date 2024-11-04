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Китай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании Boeing

Национальное космическое управление КНР (CNSA) от имени страны пожелало благополучного возвращения двум американским астронавтам, которые с июня находятся на борту Международной космической станции.

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA

Пресс-секретарь CNSA Линь Сицян, выступая перед журналистами, выразил поддержку действиям NASA отдать приоритет безопасности.

«Пилотируемые космические полеты всегда были сопряжены с рисками и трудностями, и безопасность астронавтов — главный приоритет для правительств и людей во всем мире», — сказал Линь, добавив, что Китай внимательно следит за ситуацией, связанной с задержкой возвращения астронавтов на Землю.

Американцы Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС на борту космического корабля Starliner компании Boeing 5 июня 2024 года. Изначально предполагалось, что их миссия продлится всего неделю.

Однако из-за ряда технических проблем со Starliner, включая утечки гелия и неисправности двигателей, в августе NASA пришло к выводу, что Уилмору и Уильямсу небезопасно возвращаться домой на борту Starliner.

Теперь астронавты дожидаются февраля 2025 года, когда их планируют доставить на Землю с помощью корабля Dragon компании SpaceX.