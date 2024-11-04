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Китай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании Boeing
Национальное космическое управление КНР (CNSA) от имени страны пожелало благополучного возвращения двум американским астронавтам, которые с июня находятся на борту Международной космической станции.
Пресс-секретарь CNSA Линь Сицян, выступая перед журналистами, выразил поддержку действиям NASA отдать приоритет безопасности.
«Пилотируемые космические полеты всегда были сопряжены с рисками и трудностями, и безопасность астронавтов — главный приоритет для правительств и людей во всем мире», — сказал Линь, добавив, что Китай внимательно следит за ситуацией, связанной с задержкой возвращения астронавтов на Землю.
Американцы Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС на борту космического корабля Starliner компании Boeing 5 июня 2024 года. Изначально предполагалось, что их миссия продлится всего неделю.
Однако из-за ряда технических проблем со Starliner, включая утечки гелия и неисправности двигателей, в августе NASA пришло к выводу, что Уилмору и Уильямсу небезопасно возвращаться домой на борту Starliner.
Теперь астронавты дожидаются февраля 2025 года, когда их планируют доставить на Землю с помощью корабля Dragon компании SpaceX.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Астрономы продолжают активно изучать экзопланеты и системы молодых звезд, где те могут формироваться. На сей раз они использовали две орбитальные обсерватории NASA — «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» — для изучения окрестностей Веги. Ученым удалось описать уникальный диск вокруг молодой звезды: он необычно симметричен, состоит из слоев и имеет щель на значительном расстоянии от Веги.
Китайские и британские ученые обнаружили в кембрийских отложениях на юге Китая остатки членистоногих животных, населявших планету более 500 миллионов лет назад. Палеонтологи отнесли находку к новому виду, второму для рода Omnidens, из-за необычного строения ротового аппарата древнего существа. Когтеобразные шипы, которые оно отрастило около рта, заставили специалистов пересмотреть некоторые аспекты эволюции кембрийских хищников.
Приблизительно три миллиарда лет назад наша планета представляла собой мир с первичными океанами и активными вулканами. Именно в это время Земля столкнулась с астероидом, масса которого в 200 раз превышала массу столкнувшегося с Землей 66 миллионов лет назад небесного тела. Исследовательская группа из Гарвардского и Стэнфордского университетов (США) пришла к выводу, что это грандиозное событие повлияло на ранние формы жизни и способствовало их процветанию.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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