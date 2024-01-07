Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»

Dynamo Dream – красочный научно-фантастический мини-сериал в переводе от Naked Science, который создал специалист по спецэффектам Ян Хьюберт. Он работал над каждым эпизодом годами, но затраченные силы и время того стоили. Все окружение создано с помощью компьютерной графики, зато актеры настоящие. Третий эпизод серьезно отличает от первых двух динамизм, местами доходящий до уровня боевика.

Третий эпизод сериала рассказывает о поиске некоего короля ТЦ, которого называют то King Of Them All (Король Их Всех), то King Of The Mall (Король торгового центра). Позже выясняется, что путаница с именами, похоже, была намеренной. Действие явно происходит в той же антутопической Вселенной, с дефицитом ресурсов всех типов и специфической городской культурой.

Однако теперь в видеоряде, в сравнении с первой и второй частями, стало много больше открытых пространств. Есть даже птеродактиль и боевые сцены, правда, немного необычные. Как всегда, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

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