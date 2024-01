Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»

Третий эпизод сериала рассказывает о поиске некоего короля ТЦ, которого называют то King Of Them All (Король Их Всех), то King Of The Mall (Король торгового центра). Позже выясняется, что путаница с именами, похоже, была намеренной. Действие явно происходит в той же антутопической Вселенной, с дефицитом ресурсов всех типов и специфической городской культурой.

Однако теперь в видеоряде, в сравнении с первой и второй частями, стало много больше открытых пространств. Есть даже птеродактиль и боевые сцены, правда, немного необычные. Как всегда, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

