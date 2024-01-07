  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Кирилл Отавин
1
58

Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»

3.0

Dynamo Dream – красочный научно-фантастический мини-сериал в переводе от Naked Science, который создал специалист по спецэффектам Ян Хьюберт. Он работал над каждым эпизодом годами, но затраченные силы и время того стоили. Все окружение создано с помощью компьютерной графики, зато актеры настоящие. Третий эпизод серьезно отличает от первых двух динамизм, местами доходящий до уровня боевика.

Sci-Fi
# sci-fi
# видео
# короткометражка
© IanHubert

Третий эпизод сериала рассказывает о поиске некоего короля ТЦ, которого называют то King Of Them All (Король Их Всех), то King Of The Mall (Король торгового центра). Позже выясняется, что путаница с именами, похоже, была намеренной. Действие явно происходит в той же антутопической Вселенной, с дефицитом ресурсов всех типов и специфической городской культурой.

Однако теперь в видеоряде, в сравнении с первой и второй частями, стало много больше открытых пространств. Есть даже птеродактиль и боевые сцены, правда, немного необычные. Как всегда, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Sci-Fi
# sci-fi
# видео
# короткометражка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Янв
700
Астрофизические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Янв
Бесплатно
Возможности этики. Пролегомены к этике Хайдеггера
Сигнум
Москва
Лекция
09 Янв
600
Скандинавская средневековая баллада: встреча с европейской культурой
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь
Лекция
14 Янв
500
ОРВИ: лечение, профилактика
Milmax Science
Казань
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Янв
900
Необычные и редкие патологии человеческого тела
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:24
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Позавчера, 09:17
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
3 часа назад
Руслан Руслан

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

Британский вулканолог и научный обозреватель Робин Джордж Эндрюс разбирает в Scientific American недавние прогнозы ученых, связанные с образованием нового суперконтинента. Naked Science перевел его статью для русскоязычной аудитории.

С точки зрения науки
# Земля
# Пангея
# Пангея Ультима
# суперконтинент
Выбор редакции
Вчера, 13:24
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Позавчера, 09:17
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21.12.2023
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Иван Колупаев
Иван Колупаев
15 минут назад
-
0
+
мутота
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»

    1 час назад

  2. Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

    3 часа назад

  3. «Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

    Вчера, 13:24

  4. В ПНИПУ рассказали о безопасном для здоровья праздничном столе

    Позавчера, 13:41
Выбор редакции

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

3 часа назад

Последние комментарии

Вадим Точёный
2 минуты назад
Aлек сей Нии_pet, если звезда летит к нам быстрее чем расширяется вселенная, а это возможно на сравнительно небольших расстояниях то смещение будет

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Иван Колупаев
15 минут назад
мутота

Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»Научно-фантастическая короткометражка Dynamo Dream. Эпизод 3: «Пит»

Affidavit Donda
18 минут назад
Вот так вот, сидишь, попиваешь чай и тут внезапно узнаёшь про эволюционную радиацию. Чаепитие оказалось плодотворнее, чем ожидалось. :-)))

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищниковПалеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Иван Колупаев
56 минут назад
А игрушки у вас были сплошь деревянные 😁 Наберите на Авито "пластиковый+ссср" и наслаждайтесь подборкой чего у вас "не было"

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Дмитрий Kuрueнко
60 минут назад
Александр Березин, да, но родители зумеров тоже больше сидят за экранами и меньше времени проводят на улице чем в свои ранние годы что не может не

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
1 час назад
В брачных играх хвост им мешает особенно сильно.

Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?

Михаил Орлов
1 час назад
Николай Цыгикало, а вот что было в протерозое (и было ли) с макроскопическими водорослями и грибами -- это совсем мутная история. про животных

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищниковПалеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Alexey D.
2 часа назад
Спасибо очень грамотный контент и очень интересный и информативный, крайне интересный. Датировка фотографии привязка к местам, шикарный материал

Сокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 годуСокровища, которые археологи и любители истории нашли в 2023 году

Василий Вильдяев
2 часа назад
Автор не учитывает того, что Америка движется в сторону Тихого океана. А у автора пропал Атлантический океан. Также не учтено текущее расширение

Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?Пангея Ультима: станет ли она могилой для млекопитающих?

Сергей Андреев
2 часа назад
Лютый бред.Людям просто не надо всего этого. Тачки большие? Нафига они нужны? Хаты/дома? Да гори они синим пламенем. Секс? Автор все меяет

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Кот Учёный
3 часа назад
Теперь снова вернемся к людям и воздействию химии. Здесь не компьютерные 000000000 и 11, а нормальное распределение с длинными "хвостами". Тот же Илон

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Кот Учёный
3 часа назад
Для понимания того что биологические процессы более сложны, чем простые решения, можно посмотреть на попытку решить проблемы с бродячими собаками

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Кот Учёный
3 часа назад
Насчёт фталатов и бисфенолов думаю, что всё так и есть. Но объявлять их в качестве основной причины не нужно. Образно говоря, побочка от них меняет

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
4 часа назад
A. Donda, "Как часто вы видите в США и Европе пропаганду такого стиля жизни?" Хотите сказать, что такой индивидуальный стиль жизни не подхватили все

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
4 часа назад
A. Donda, вы своё мнение можете внятно выразить и аргументировать? Кроме истеричных возгласов ничего не можете написать?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Запоздалая статья.

В ПНИПУ рассказали о безопасном для здоровья праздничном столеВ ПНИПУ рассказали о безопасном для здоровья праздничном столе

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
Evgeny, верно. Павлинам хвост тоже мешает, но они его берегут.)

Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?

Evgeny
8 часов назад
Жалко, хвост полезная штука, зря мы от него отказались.

Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?

Affidavit Donda
12 часов назад
Эта советская котлета была сделана в СССР?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
12 часов назад
. Как часто вы видите в США и Европе пропаганду такого стиля жизни? Я уже устал офигевать от дребедени, которую усердно видят т.н. зумеры и прочая

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить