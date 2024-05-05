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Короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 6, «ЗавтраЛэнд»
Шестой эпизод визуально подводит итог основной сюжетной линии сериала, судьбе Земли, которую постепенно оставляют люди. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Время развития событий в шестом эпизоде сериала не очень очевидно. Возможно, это сравнительно близкое будущее, и показаны события после которых люди начали массово покидать Землю. Но трудно исключать, что это и более отдаленное будущее, конец XXI века, поскольку живых людей в кадре на этот раз уже нет. Подробности смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.
Всего в сериале шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.
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Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.
Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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