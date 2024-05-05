Короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 6, «ЗавтраЛэнд»

Шестой эпизод визуально подводит итог основной сюжетной линии сериала, судьбе Земли, которую постепенно оставляют люди. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Время развития событий в шестом эпизоде сериала не очень очевидно. Возможно, это сравнительно близкое будущее, и показаны события после которых люди начали массово покидать Землю. Но трудно исключать, что это и более отдаленное будущее, конец XXI века, поскольку живых людей в кадре на этот раз уже нет. Подробности смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего в сериале шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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