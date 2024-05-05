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3 минуты назад
Редакция Naked Science
5

Короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 6, «ЗавтраЛэнд»

4.6

Шестой эпизод визуально подводит итог основной сюжетной линии сериала, судьбе Земли, которую постепенно оставляют люди. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# sci-fi
# видео
# короткометражка
# научная фантастика
Эксклюзив
Кадр из фильма / © BlackMilk Studio

Время развития событий в шестом эпизоде сериала не очень очевидно. Возможно, это сравнительно близкое будущее, и показаны события после которых люди начали массово покидать Землю. Но трудно исключать, что это и более отдаленное будущее, конец XXI века, поскольку живых людей в кадре на этот раз уже нет. Подробности смотрите в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего в сериале шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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Sci-Fi
# sci-fi
# видео
# короткометражка
# научная фантастика
Эксклюзив
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Геология
# антарктида
# Антарктика
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Комментарии

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Иван Колупаев
13 часов назад
Дмитрий, доза свинца которая считается безопасной до 20 мкг в сутки (нагуглил, да). В моче у несчастных вейперов было обнаружено аж целых 0,20 мкг 😲 К

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
Если читать между строк, получается курение вейпов со вкусом мяты не ведет к увеличению никаких металлов в отличии от сигарет. Будем иметь ввиду.

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Иван Колупаев
14 часов назад
Прикол в том что курильщики разочаровавшись в вейпах, в т. ч. под влиянием истерии в СМИ, отнюдь не бросают курить (если таков был план). Они просто

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Иван Колупаев
15 часов назад
Мария, металл много где есть. Ужос, ужос, да. А вот как много его в вейпах в сравнении с другими источниками и насколько опасна концентрация? Эти

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