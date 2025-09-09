Эксперимент показал, какие слова и действия лучше удерживают внимание младенцев

Дети до одного года способны концентрировать внимание лишь на непродолжительное время, но некоторые слова и действия помогают им лучше и дольше сосредотачиваться на объектах окружающего мира. Какие именно — выяснили американские ученые.

Группа психологов из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) организовала эксперимент в лаборатории по изучению познавательных способностей младенцев Infant Cognition Lab при своем вузе. К нему привлекли 49 родителей (45 мам и четверо отцов) с девятимесячными малышами (15 девочек и 34 мальчика).

Исследователи наблюдали и записывали на видео, как взрослые играли с сыновьями и дочерьми, собирая пазл с изображениями животных — попугая, зебры, льва, обезьяны, медведя и слона. Детям на голову надевали айтрекер — устройство для отслеживания взгляда, чтобы на протяжении эксперимента фиксировать, куда и как долго они смотрят.

«В девять месяцев у младенцев как раз начинает формироваться чувство окружающего пространства и понимание слов, используемых при его описании. В речи родителей присутствовало много пространственных слов, и мы смогли оценить реакцию на них младенцев», — пояснили психологи.

Анализ записей и данных айтрекера показал, что фразы с пространственными обозначениями вроде «положи сюда», «туда» и так далее привлекали внимание детей на 3,6 секунды. Когда родители называли объекты, например животных в предложениях типа «Это обезьяна», то младенцы фокусировались в среднем на 3,9 секунды.

Еще лучше срабатывало сочетание наименований объектов и слов, указывающих на их положение. В таком варианте внимание детей сохранялось около шести секунд. Для сравнения, если фразы были нейтральными и не содержали слов указанных типов, внимание младенцев рассеивалось вдвое быстрее, примерно через три секунды.

Дольше всего дети концентрировались в ответ на предложения с названиями объектов и пространственными словами, которые родители сопровождали еще и жестами, к примеру указывающими. Это позволяло удержать внимание в среднем в течение 8,4 секунды.

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology, подтвердило, что разнообразие и специфика слов, которые используют родители, способны влиять на развитие детей и характер их взаимодействий с окружающими предметами. Внедряя фразы, дольше удерживающие внимание, родители могут помочь малышам познавать мир и лучше понимать, как объекты существуют и перемещаются в пространстве. По словам психологов, это важно для развития пространственного мышления.

Ранее в другом эксперименте ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) продемонстрировали, что реакция родителей на лепет ребенка влияет на формирование его речи. Еще одно исследование показало, что ритмичное пение для младенцев способствует их социальному развитию и обучает взаимодействию с окружающими уже с двухмесячного возраста.

