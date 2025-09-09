Уведомления
Эксперимент показал, какие слова и действия лучше удерживают внимание младенцев
Дети до одного года способны концентрировать внимание лишь на непродолжительное время, но некоторые слова и действия помогают им лучше и дольше сосредотачиваться на объектах окружающего мира. Какие именно — выяснили американские ученые.
Группа психологов из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) организовала эксперимент в лаборатории по изучению познавательных способностей младенцев Infant Cognition Lab при своем вузе. К нему привлекли 49 родителей (45 мам и четверо отцов) с девятимесячными малышами (15 девочек и 34 мальчика).
Исследователи наблюдали и записывали на видео, как взрослые играли с сыновьями и дочерьми, собирая пазл с изображениями животных — попугая, зебры, льва, обезьяны, медведя и слона. Детям на голову надевали айтрекер — устройство для отслеживания взгляда, чтобы на протяжении эксперимента фиксировать, куда и как долго они смотрят.
«В девять месяцев у младенцев как раз начинает формироваться чувство окружающего пространства и понимание слов, используемых при его описании. В речи родителей присутствовало много пространственных слов, и мы смогли оценить реакцию на них младенцев», — пояснили психологи.
Анализ записей и данных айтрекера показал, что фразы с пространственными обозначениями вроде «положи сюда», «туда» и так далее привлекали внимание детей на 3,6 секунды. Когда родители называли объекты, например животных в предложениях типа «Это обезьяна», то младенцы фокусировались в среднем на 3,9 секунды.
Еще лучше срабатывало сочетание наименований объектов и слов, указывающих на их положение. В таком варианте внимание детей сохранялось около шести секунд. Для сравнения, если фразы были нейтральными и не содержали слов указанных типов, внимание младенцев рассеивалось вдвое быстрее, примерно через три секунды.
Дольше всего дети концентрировались в ответ на предложения с названиями объектов и пространственными словами, которые родители сопровождали еще и жестами, к примеру указывающими. Это позволяло удержать внимание в среднем в течение 8,4 секунды.
Исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology, подтвердило, что разнообразие и специфика слов, которые используют родители, способны влиять на развитие детей и характер их взаимодействий с окружающими предметами. Внедряя фразы, дольше удерживающие внимание, родители могут помочь малышам познавать мир и лучше понимать, как объекты существуют и перемещаются в пространстве. По словам психологов, это важно для развития пространственного мышления.
Ранее в другом эксперименте ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) продемонстрировали, что реакция родителей на лепет ребенка влияет на формирование его речи. Еще одно исследование показало, что ритмичное пение для младенцев способствует их социальному развитию и обучает взаимодействию с окружающими уже с двухмесячного возраста.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
