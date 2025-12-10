Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет

В Австралии официально вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей детьми.

Подросток просматривает соцсети на смартфоне / © Reuters / Hollie Adams

Новый закон, распространяющийся на 10 крупнейших платформ (в том числе TikTok, Alphabet и YouTube), закрывает доступ пользователям младше 16 лет. Компаниям грозят штрафы до 33 миллионов долларов США (более 2,5 миллиардов рублей), сообщило издание Reuters.

Документ приняли еще в ноябре 2024 года, после чего технологическим компаниям предоставили год на внедрение систем проверки возраста и блокировку несовершеннолетних пользователей.

Премьер-министр Энтони Албанезе подчеркнул, что инициатива направлена на защиту молодежи от давления, которое создают ленты новостей и алгоритмы рекомендаций. По его словам, детям лучше уделить время спорту, книгам или общению с близкими, чем бесконечной прокрутке ленты на экране.

Пока ограничения действуют для десяти платформ, однако список обещают корректировать по мере появления новых соцсетей. Большинство компаний планируют определять возраст пользователей через селфи-аутентификацию, а также с помощью проверки документов или банковских карт.