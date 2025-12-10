Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет
В Австралии официально вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей детьми.
Новый закон, распространяющийся на 10 крупнейших платформ (в том числе TikTok, Alphabet и YouTube), закрывает доступ пользователям младше 16 лет. Компаниям грозят штрафы до 33 миллионов долларов США (более 2,5 миллиардов рублей), сообщило издание Reuters.
Документ приняли еще в ноябре 2024 года, после чего технологическим компаниям предоставили год на внедрение систем проверки возраста и блокировку несовершеннолетних пользователей.
Премьер-министр Энтони Албанезе подчеркнул, что инициатива направлена на защиту молодежи от давления, которое создают ленты новостей и алгоритмы рекомендаций. По его словам, детям лучше уделить время спорту, книгам или общению с близкими, чем бесконечной прокрутке ленты на экране.
Пока ограничения действуют для десяти платформ, однако список обещают корректировать по мере появления новых соцсетей. Большинство компаний планируют определять возраст пользователей через селфи-аутентификацию, а также с помощью проверки документов или банковских карт.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
