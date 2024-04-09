Реакция родителей на лепет ребенка повлияла на его развитие речи

Мозг младенца по-разному ведет себя в ситуациях, когда родитель отвечает на лепет и жесты и когда отворачивается. Это влияет на речевое развитие ребенка в будущем, выяснили исследователи из США.

Языковые навыки начинают формироваться задолго до того, как ребенок произносит первое слово. Предыдущие исследования показали, что мозг билингвов даже в самом раннем возрасте отличается от мозга детей, которые живут в одноязычной среде. Младенцы, с которыми говорят только на одном языке, в четыре месяца способны на слух отличить его от незнакомого, при том что билингвам нужно больше времени, чтобы научиться распознавать особенности известных им языков.

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США), выяснили, что на речевое развитие влияет не только количество языков, которые слышит ребенок в младенчестве, но и то, как взрослые реагируют на его лепет и жесты. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовал 21 ребенок. Они измеряли активность мозга детей в пятимесячном возрасте во время взаимодействия со взрослыми, а затем опрашивали родителей, чтобы оценить языковые навыки малышей в 18, 21, 24, 27 и 30 месяцев. Результаты научной работы опубликовал журнал Current Biology.

Взрослые реагировали на лепет и жесты детей двумя способами. С одной стороны, они могли улыбаться, что-то говорить в ответ, используя «родительский язык» (упрощенную грамматику, простые слова, уменьшительно-ласкательные формы, растягивание слогов) и особую интонацию. С другой стороны, иногда родители игнорировали «реплику» или жест ребенка, отвлекались на разговор с кем-то другим. Ситуации обоих типов были характерны для ежедневного взаимодействия родителей с детьми.

Когда взрослый выбирал общение и игру, активность мозга у пятимесячного ребенка была выше, чем когда взаимодействие не выстраивалось. Лучше работали области, отвечающие за внимание, и уровень этого вида активности предсказывал ускоренное развитие речи в более позднем возрасте.

Ученые не просто так работали с детьми пяти месяцев. Этот возраст предшествует периоду, который считается «чувствительным» для освоения языка и начинается примерно в шесть месяцев. Когда начинается этот период, младенцам становится особенно важно наблюдать за взрослыми, а «отзывчивость» родителей помогает устанавливать контакт.

«Понимание, что язык — это инструмент связи, у родителей недостаточно четкое, — отметили авторы исследования. — Речь идет о коммуникативном пути между вами и другим человеком. Речевое развитие начинается в младенчестве с желания установить такую связь».

Авторы публикации отметили, что взаимодействие со взрослыми в раннем возрасте, до начала активного освоения языка, оказывает реальное, измеримое воздействие на мозг ребенка. По мнению ученых, реакция родителей на лепет и жесты привлекает и удерживает внимание младенцев, мотивируя их к обучению на важном этапе развития.

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