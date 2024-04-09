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Реакция родителей на лепет ребенка повлияла на его развитие речи
Мозг младенца по-разному ведет себя в ситуациях, когда родитель отвечает на лепет и жесты и когда отворачивается. Это влияет на речевое развитие ребенка в будущем, выяснили исследователи из США.
Языковые навыки начинают формироваться задолго до того, как ребенок произносит первое слово. Предыдущие исследования показали, что мозг билингвов даже в самом раннем возрасте отличается от мозга детей, которые живут в одноязычной среде. Младенцы, с которыми говорят только на одном языке, в четыре месяца способны на слух отличить его от незнакомого, при том что билингвам нужно больше времени, чтобы научиться распознавать особенности известных им языков.
Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США), выяснили, что на речевое развитие влияет не только количество языков, которые слышит ребенок в младенчестве, но и то, как взрослые реагируют на его лепет и жесты. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовал 21 ребенок. Они измеряли активность мозга детей в пятимесячном возрасте во время взаимодействия со взрослыми, а затем опрашивали родителей, чтобы оценить языковые навыки малышей в 18, 21, 24, 27 и 30 месяцев. Результаты научной работы опубликовал журнал Current Biology.
Взрослые реагировали на лепет и жесты детей двумя способами. С одной стороны, они могли улыбаться, что-то говорить в ответ, используя «родительский язык» (упрощенную грамматику, простые слова, уменьшительно-ласкательные формы, растягивание слогов) и особую интонацию. С другой стороны, иногда родители игнорировали «реплику» или жест ребенка, отвлекались на разговор с кем-то другим. Ситуации обоих типов были характерны для ежедневного взаимодействия родителей с детьми.
Когда взрослый выбирал общение и игру, активность мозга у пятимесячного ребенка была выше, чем когда взаимодействие не выстраивалось. Лучше работали области, отвечающие за внимание, и уровень этого вида активности предсказывал ускоренное развитие речи в более позднем возрасте.
Ученые не просто так работали с детьми пяти месяцев. Этот возраст предшествует периоду, который считается «чувствительным» для освоения языка и начинается примерно в шесть месяцев. Когда начинается этот период, младенцам становится особенно важно наблюдать за взрослыми, а «отзывчивость» родителей помогает устанавливать контакт.
«Понимание, что язык — это инструмент связи, у родителей недостаточно четкое, — отметили авторы исследования. — Речь идет о коммуникативном пути между вами и другим человеком. Речевое развитие начинается в младенчестве с желания установить такую связь».
Авторы публикации отметили, что взаимодействие со взрослыми в раннем возрасте, до начала активного освоения языка, оказывает реальное, измеримое воздействие на мозг ребенка. По мнению ученых, реакция родителей на лепет и жесты привлекает и удерживает внимание младенцев, мотивируя их к обучению на важном этапе развития.
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Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
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