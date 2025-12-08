Уведомления
Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Фонема — это минимальная значимая единица звучащей речи. Ранее считалось, что навыки фонологической обработки — способность оперировать звуками речи — необходимы только на ранних этапах обучения чтению. Однако ученые из Центра языка и мозга в Москве и Санкт-Петербурге поставили под сомнение эту гипотезу и провели эксперимент с участием 161 подростка из 8–11-х классов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Участники выполняли серию заданий, включающих чтение связных текстов, отдельных слов и псевдослов, а также фонологический тест. В фонологическом тесте подростков просили заменить звук в псевдослове: например, «замени в слове “чичина” звук “н” на “нь”». Такие задания позволяют выявить, насколько эффективно подросток может запоминать незнакомые последовательности звуков и производить ментальные операции со звуками, не опираясь на реальные слова.
Результаты исследования показали, что связь фонологических навыков и скорости чтения в подростковом возрасте сохраняется. Чем лучше подросток может оперировать звуками, например выполнять сложные ментальные операции с ними, тем выше его скорость чтения текста. При этом аналогичной зависимости для отдельных слов и псевдослов исследователи не выявили: навыки фонологической обработки не влияли значимо на скорость чтения слов и псевдослов. По мнению авторов, это объясняется тем, что чтение текста — более сложная когнитивная задачей, которая требует синхронной работы сразу нескольких когнитивных процессов, в том числе фонологических, тогда как отдельные слова в старшем школьном возрасте воспринимаются почти автоматически.
Особое внимание в исследовании уделялось эмоционально-мотивационным факторам. Оказалось, что отношение подростка к чтению — нравится ли ему читать, получает ли он от этого удовольствие — вносит еще больший вклад в беглость чтения, чем сами когнитивные навыки. Оценка этого компонента проводилась с помощью специального опросника, и результаты показали: эмоциональный фон — важнейший ресурс в развитии читательской компетентности.
Авторы статьи впервые опубликовали нормативные данные по фонологическому тесту для учеников 8–11-х классов. Эти показатели могут использоваться логопедами и нейропсихологами для выявления риска развития фонологического дефицита у детей более старшего школьного возраста.
«Мы впервые собрали нормы выполнения фонологического теста «Замена звука в псевдослове» для подростков 8–11-х классов. Этот тест — часть батареи ЗАРЯ, разработанной в московском Центре языка и мозга Светланой Дорофеевой с коллегами. Мы надеемся, что эти нормы помогут как практикам, так и исследователям в работе над речевыми нарушениями в этой малоизученной возрастной группе», — прокомментировал руководитель проекта, директор Центра языка и мозга в Санкт-Петербурге Светлана Алексеева.
Также авторы подчеркивают, что результаты работы особенно важны для понимания природы дислексии в подростковом возрасте. Хотя этот диагноз чаще ставят в начальной школе, трудности с чтением могут сохраняться и во второй половине школьного обучения.
«Подростки с дислексией не всегда получают своевременную и эффективную поддержку из-за недостаточного внимания к трудностям в более старшем возрасте и из-за отсутствия подходящих по возрасту комплексных инструментов диагностики, — рассказала Татьяна Еремичева, стажер-исследователь Центра языка и мозга и соавтор исследования. — В нашем исследовании мы показали, что механизмы чтения у подростков еще не так автоматизированы, как у взрослых. Важно обращать внимание на развитие навыков фонологической обработки и повышать интерес к чтению при работе с данной возрастной группой».
Исследователи рекомендуют включать в программы помощи упражнения на развитие фонологической обработки, особенно те, что требуют сложных ментальных манипуляций со звуками. Также важно уделять внимание эмоциональной стороне чтения — помогать подросткам находить удовольствие в книгах, поддерживать читательскую мотивацию и интерес к текстам. Именно такая комплексная поддержка может существенно повлиять на успех в преодолении трудностей.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
