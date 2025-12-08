Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

Фонема — это минимальная значимая единица звучащей речи. Ранее считалось, что навыки фонологической обработки — способность оперировать звуками речи — необходимы только на ранних этапах обучения чтению. Однако ученые из Центра языка и мозга в Москве и Санкт-Петербурге поставили под сомнение эту гипотезу и провели эксперимент с участием 161 подростка из 8–11-х классов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Участники выполняли серию заданий, включающих чтение связных текстов, отдельных слов и псевдослов, а также фонологический тест. В фонологическом тесте подростков просили заменить звук в псевдослове: например, «замени в слове “чичина” звук “н” на “нь”». Такие задания позволяют выявить, насколько эффективно подросток может запоминать незнакомые последовательности звуков и производить ментальные операции со звуками, не опираясь на реальные слова.

Результаты исследования показали, что связь фонологических навыков и скорости чтения в подростковом возрасте сохраняется. Чем лучше подросток может оперировать звуками, например выполнять сложные ментальные операции с ними, тем выше его скорость чтения текста. При этом аналогичной зависимости для отдельных слов и псевдослов исследователи не выявили: навыки фонологической обработки не влияли значимо на скорость чтения слов и псевдослов. По мнению авторов, это объясняется тем, что чтение текста — более сложная когнитивная задачей, которая требует синхронной работы сразу нескольких когнитивных процессов, в том числе фонологических, тогда как отдельные слова в старшем школьном возрасте воспринимаются почти автоматически.

Особое внимание в исследовании уделялось эмоционально-мотивационным факторам. Оказалось, что отношение подростка к чтению — нравится ли ему читать, получает ли он от этого удовольствие — вносит еще больший вклад в беглость чтения, чем сами когнитивные навыки. Оценка этого компонента проводилась с помощью специального опросника, и результаты показали: эмоциональный фон — важнейший ресурс в развитии читательской компетентности.

Авторы статьи впервые опубликовали нормативные данные по фонологическому тесту для учеников 8–11-х классов. Эти показатели могут использоваться логопедами и нейропсихологами для выявления риска развития фонологического дефицита у детей более старшего школьного возраста.

«Мы впервые собрали нормы выполнения фонологического теста «Замена звука в псевдослове» для подростков 8–11-х классов. Этот тест — часть батареи ЗАРЯ, разработанной в московском Центре языка и мозга Светланой Дорофеевой с коллегами. Мы надеемся, что эти нормы помогут как практикам, так и исследователям в работе над речевыми нарушениями в этой малоизученной возрастной группе», — прокомментировал руководитель проекта, директор Центра языка и мозга в Санкт-Петербурге Светлана Алексеева.

Также авторы подчеркивают, что результаты работы особенно важны для понимания природы дислексии в подростковом возрасте. Хотя этот диагноз чаще ставят в начальной школе, трудности с чтением могут сохраняться и во второй половине школьного обучения.

«Подростки с дислексией не всегда получают своевременную и эффективную поддержку из-за недостаточного внимания к трудностям в более старшем возрасте и из-за отсутствия подходящих по возрасту комплексных инструментов диагностики, — рассказала Татьяна Еремичева, стажер-исследователь Центра языка и мозга и соавтор исследования. — В нашем исследовании мы показали, что механизмы чтения у подростков еще не так автоматизированы, как у взрослых. Важно обращать внимание на развитие навыков фонологической обработки и повышать интерес к чтению при работе с данной возрастной группой».

Исследователи рекомендуют включать в программы помощи упражнения на развитие фонологической обработки, особенно те, что требуют сложных ментальных манипуляций со звуками. Также важно уделять внимание эмоциональной стороне чтения — помогать подросткам находить удовольствие в книгах, поддерживать читательскую мотивацию и интерес к текстам. Именно такая комплексная поддержка может существенно повлиять на успех в преодолении трудностей.

НИУ ВШЭ 474 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».