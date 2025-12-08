Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая
Новый робот-регулировщик, оснащенный искусственным интеллектом, начал работу на улицах Ханчжоу — технологической столицы Китая, открывая новую страницу в истории городской автоматизации.
Получивший прозвище Hangxing No. 1, 180-сантиметровый гуманоид теперь дежурит на одном из самых загруженных перекрестков — улиц Биншэн и Чанхэ в районе Биньцзян. Он управляет движением, выявляет нарушения и выдает вежливые голосовые предупреждения.
В городе с почти 12-миллионным населением, где на высокой скорости перемещаются автомобили и мотоциклы, проблема организованного движения стоит давно. Необычный вид и функции робота быстро вызвали у местных жителей и интерес, и споры.
Hangxing No. 1, оснащенный камерами, датчиками и системой жестовых сигналов, запрограммирован помогать офицерам в часы пик, когда потоки машин, электросамокатов и пешеходов достигают максимума. Его движения — от жеста «стоп» до указания двигаться прямо или ожидать — смоделированы по образцу действий настоящих регулировщиков. Он также может подавать сигнал свистком и синхронизировать свои команды со светофорами.
Кроме того, Hangxing No. 1 следит за соблюдением правил в реальном времени. Система распознает типичные нарушения: отсутствие шлемов у водителей двухколесного транспорта, пересечение стоп-линии, переход улицы на красный. Обнаружив нарушение, робот воспроизводит спокойное заранее записанное предупреждение, призванное исправить поведение без конфликта.
Питание обеспечивается сменной батареей — одной зарядки хватает на шесть–восемь часов работы. После дежурства робот сам возвращается к док-станции. Его программное обеспечение непрерывно анализирует окружение: камеры передают изображения в модель ИИ, которая определяет нарушение — будь то машина, выехавшая за стоп-линию, пешеход на красный или велосипедист, выехавший на опасную траекторию.
Все зафиксированные случаи автоматически заносятся в базу полиции. На раннем этапе рядом дежурит живой офицер, который вмешивается, если предупреждений робота недостаточно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Численность очковых пингвинов — вида, который в 2024 году внесли в Красную книгу как находящийся на грани полного исчезновения — неуклонно сокращается уже около 100 лет. Новое исследование доказало, что массовую гибель птиц спровоцировал голод, вызванный сокращением популяции их основной добычи — сардин.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
