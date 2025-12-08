Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Робот-регулировщик Hangxing No. 1 / © CCTV

Получивший прозвище Hangxing No. 1, 180-сантиметровый гуманоид теперь дежурит на одном из самых загруженных перекрестков — улиц Биншэн и Чанхэ в районе Биньцзян. Он управляет движением, выявляет нарушения и выдает вежливые голосовые предупреждения.

В городе с почти 12-миллионным населением, где на высокой скорости перемещаются автомобили и мотоциклы, проблема организованного движения стоит давно. Необычный вид и функции робота быстро вызвали у местных жителей и интерес, и споры.

Hangxing No. 1, оснащенный камерами, датчиками и системой жестовых сигналов, запрограммирован помогать офицерам в часы пик, когда потоки машин, электросамокатов и пешеходов достигают максимума. Его движения — от жеста «стоп» до указания двигаться прямо или ожидать — смоделированы по образцу действий настоящих регулировщиков. Он также может подавать сигнал свистком и синхронизировать свои команды со светофорами.

Кроме того, Hangxing No. 1 следит за соблюдением правил в реальном времени. Система распознает типичные нарушения: отсутствие шлемов у водителей двухколесного транспорта, пересечение стоп-линии, переход улицы на красный. Обнаружив нарушение, робот воспроизводит спокойное заранее записанное предупреждение, призванное исправить поведение без конфликта.

Питание обеспечивается сменной батареей — одной зарядки хватает на шесть–восемь часов работы. После дежурства робот сам возвращается к док-станции. Его программное обеспечение непрерывно анализирует окружение: камеры передают изображения в модель ИИ, которая определяет нарушение — будь то машина, выехавшая за стоп-линию, пешеход на красный или велосипедист, выехавший на опасную траекторию.

Все зафиксированные случаи автоматически заносятся в базу полиции. На раннем этапе рядом дежурит живой офицер, который вмешивается, если предупреждений робота недостаточно.