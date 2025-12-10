Уведомления
Ученые оценили отдачу инвестиций в космос
Вложения в космическую отрасль приносят экономике значительную выгоду. Согласно расчетам сотрудников факультета экономических наук НИУ ВШЭ и организации «Агат» госкорпорации «Роскосмос», каждый вложенный в космический проект рубль способен приносить более 5 рублей валовой добавленной стоимости и почти 3 рубля налоговых доходов федерального бюджета. Ученые предложили модель, которая позволяет обосновывать решения о бюджетном финансировании не только с точки зрения отраслевых задач, но и с позиции вклада в макроэкономические показатели и структурное развитие экономики.
Ракетно-космическая отрасль остается одним из наиболее сложных и технологически насыщенных сегментов экономики. Проекты в этой сфере требуют крупного финансирования, длительных сроков реализации и вовлекают широкий круг поставщиков из различных областей — от металлургии и машиностроения до научных исследований, ИКТ и транспортных услуг. Уже на стадии инвестиций проекты создают значительный спрос на продукцию смежных отраслей, а затем обеспечивают рост выпуска, доходов и занятости. Международный опыт показывает, что такие эффекты многократно превышают прямой вклад сектора. В исследованиях NASA отмечается, что основной экономический результат космических программ формируется именно через косвенные и индуцированные каналы.
Исследователи факультета экономических наук ВШЭ, научные сотрудники ИСИЭЗ профессор Юрий Дранев и доцент Михаил Миряков, вместе с коллегами из организации «Агат» госкорпорации «Роскосмос» Татьяной Финогеновой и Станиславом Враби разработали модель оценки социально-экономических эффектов от реализации космических программ для российской экономики. В ее основе — классическая модель межотраслевого баланса, которая позволяет проследить, как изменение спроса в одной отрасли распространяется по экономике и отражается на производстве, доходах и бюджетных поступлениях через цепочку отраслевых взаимосвязей. Статья опубликована в журнале «Экономика космоса».
Авторы дополнили классический подход рядом существенных уточнений. Поскольку в действующем классификаторе ОКВЭД-2 космическую деятельность (например, производство ракет-носителей, автоматических космических аппаратов, разгонных блоков, космических кораблей и др.) нельзя выделить, авторы собрали собственную структуру на основе анализа закупок и контрактов «Роскосмоса». Это, по их словам, позволило распределить затраты проекта между видами экономической деятельности и повысило точность расчета прироста валовой добавленной стоимости примерно на 25% по сравнению с более общим подходом. Кроме того, жизненный цикл проекта был разбит на стадии инвестиций, ввода в эксплуатацию и работы на полной мощности. Это позволило моделировать динамику экономических эффектов на горизонте до 2040 года. «Наша модель позволяет сравнить различные проекты перед принятием решений об их запуске, что позволит достичь большей экономической отдачи», — указал Юрий Дранев.
Для демонстрации работы модели авторы представили расчеты на примере условного проекта стоимостью 100 миллионов рублей. Предполагается, что инвестиции поступят равными долями в 2025–2027 годах, доля бюджетных средств будет равна 30%. На запуске мощность составит 33% от проектной, а на полную мощность проект выйдет в 2030 году. Оказалось, что с учетом косвенных и индуцированных эффектов проект принесет экономике 563 миллионов рублей и 294 миллионов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет. По оценкам авторов, такой проект способен обеспечить создание 50 рабочих мест.
Большая часть эффекта (до 80%) формируется не за счет прямых расходов на проект, а через косвенные и индуцированные механизмы — загрузку поставщиков и рост потребления домохозяйств. Как указывают авторы, даже небольшой проект объемом 100 миллионов способен создать десятки рабочих мест и заметно увеличить выпуск в смежных секторах экономики. При этом расчет для проекта на 100 миллионов рублей — это просто пример, на деле инвестиции в отрасли исчисляются десятками миллиардов рублей. «Каждый вид космических проектов оценивается отдельно, для каждого из них мы подготовили свои оценки», — отметил Юрий Дранев.
Модель уже применяется для оценки государственных программ в ракетно-космической отрасли и используется для обоснования бюджетного финансирования.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
