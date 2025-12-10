Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что 6 декабря потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), который исследует атмосферу Марса с сентября 2014 года.

Автоматическая межпланетная станция MAVEN / © NASA

Зонд MAVEN 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле. Телеметрия MAVEN показывала нормальную работу всех подсистем. Однако после выхода аппарата из-за Марса сеть дальней космической связи NASA не зафиксировала сигнала.

Космический аппарат и оперативные группы расследуют аномалию, чтобы разобраться в ситуации. Дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере ее поступления.

Космический аппарат MAVEN запустили в ноябре 2013 года. Он достиг Красной планеты в сентябре 2014 года. Цель миссии — исследование верхних слоев атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром для изучения потери марсианской атмосферы в космос.

Понимание потери атмосферы даст ученым представление об истории атмосферы и климата Красной планеты, наличии жидкой воды и обитаемости планеты. Космический аппарат также служит ретрансляционной станцией связи для марсоходов на поверхности Марса.