Древние люди, вероятно, «‎сплагиатили» первые каменные орудия у природы

По словам авторов нового исследования, каменные орудия древние люди не изобретали с нуля, а взяли готовые инструменты у природы, что противоречит общепринятому мнению. Новая гипотеза может разрушить столетние представления о когнитивном скачке человечества — возможно, гениальность наших предков заключалась в умении подражать, а не изобретать.

Первые каменные орудия представляли собой обработанные инструменты из камня, которые использовали древние люди для вскрытия твердых плодов. Создание такого инструмента требовало точного удара одного камня о другой, чтобы отколоть кусочки и сформировать режущую кромку.

Этот процесс, известный как «первичное раскалывание» (knapping), гоминины практиковали по крайней мере 2,6 миллиона лет назад. Существуют даже более древние находки — каменные орудия из Ломекви в Кении, датируемые 3,3 миллиона лет назад. По мнению ученых, инструменты ломеквийской культуры создали более простым методом — ударом камня о землю, чтобы получить заостренные края.

Существует версия, что гоминины случайно или намеренно изготавливали первые отщепы, а затем нашли им применение. Но эта идея сталкивается с логической проблемой. Зачем существу изобретать инструмент, если в нем еще нет потребности?

Международная команда археологов и антропологов под руководством Метина Эрена (Metin Eren) из Кентского университета (США) предложила новую гипотезу, объясняющую появление первых орудий труда. Ученые предположили, что древние люди не изобретали каменные инструменты с нуля. Вместо этого они тысячелетиями использовали острые камни, созданные природой. Лишь позже гоминины начали имитировать естественные процессы, чтобы производить аналогичные орудия. Об этом исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Archaeometry.

Природа создает острые камни повсюду. Эрен называет такие камни «натуралитами». Он и его коллеги собрали множество примеров, которые напоминают орудия гомининов, но были созданы естественными процессами. Например, ученые нашли «натуралиты» даже на территории Антарктического полуострова, где гоминины никогда не жили.

Эксперименты и наблюдения, проведенные командой Эрена, показали, что артефакты, похожие на отщепы, формируются без участия человека. Например, заостренные камни появляются после того, как на них наступают крупные животные, такие как слоны и лошади. Обезьяны иногда случайно откалывают кусочки от камней. Существуют и процессы, не связанные с живыми существами: морские волны, разбивающиеся о скалистые берега, ледники, перемалывающие горные породы, и даже мороз — все это создает осколки, похожие на рукотворные инструменты.

Если «натуралиты» были доступны в среде обитания гомининов, древние люди могли легко начать их использовать. Все, что им нужно было сделать, — это поднять такие камни с земли.

Расколотый булыжник, найденный на стоянке в Саре-Абуруру в Кении. Обнаружено пять фрагментов, два из них имеют продолговатые лезвия с острыми краями (вверху). Воссозданный булыжник показан в двух проекциях (внизу) / © Eren et al

Классическая теория предполагала, что создание каменных инструментов требовало от гомининов революционного когнитивного скачка. Считалось, что они сначала вообразили форму острого инструмента, а затем разработали технику его изготовления. Это подразумевало высокий уровень абстрактного мышления, планирования и понимания причинно-следственных связей: например, чтобы создать нож, нужно заранее знать, как он будет выглядеть и для чего использоваться.

Гипотеза Эрена и его коллег исключает необходимость внезапного озарения. Вместо «изобретения с нуля» — постепенная эволюция навыков: сперва использование готовых камней, затем попытки их воссоздать. Древним людям не нужно было сразу осваивать сложные техники вроде «первичного раскалывания». Они могли начать с простого подражания естественным процессам.

Примеры природных образцов камней с острыми краями (верхний ряд, слева направо: №1, №5, №4, №7) и «ядер» — исходных камней, от которых могли откалываться такие фрагменты (нижний ряд, слева направо: №13, №20, №15, №24). Все образцы найдены на Антарктическом полуострове / © Michelle R. Bebber, Metin I. Eren, and Alastair Key

Однако Эрен подчеркнул, что их научная работа — всего лишь гипотеза, «смелое предположение», а не факт. Чтобы доказать ее, нужно найти «натуралиты» в местах обитания гомининов и подтвердить их использование. Например, обнаружить на камнях следы порезов, остатки растений или животных. Другой признак — перемещение природных «ножей» на большие расстояния, что указывало бы на их ценность для древних людей.

Гипотезу уже подвергли критике. Немецкий профессор Клаудио Тенние (Claudio Tennie) из Тюбингенского университета полагает, что гоминины и без помощи природы обладали достаточным интеллектом для изобретения инструментов.

Примеры базальтовых образцов с острыми краями (нижний ряд), найденных у Тропы Великанов в Северной Ирландии. Эти фрагменты, вероятно, сформировались под действием оползней и прибрежных волн / © Michelle R. Bebber and Metin I. Eren

Наблюдения за приматами, проведенные в 1994 году, показали, что капуцины и орангутаны спонтанно создают каменные орудия в неволе, а гориллы бьют камни друг о друга без предварительного обучения. Тенние считает, если обезьяны могли создавать и использовать каменные орудия, то, вероятно, то же самое делали гоминины. То есть наши предки совершили технологический скачок самостоятельно, без «плагиата» у природы.

«Даже если древние люди могли сами придумать каменные инструменты, это не значит, что природа им не помогла. Острые камни, созданные естественными процессами, могли стать для древних людей своего рода подсказкой. У людей перед глазами уже были готовые примеры: это как вместо долгих проб и ошибок взять идею у окружающего мира и улучшить ее. То есть я хочу сказать: природа помогла людям, сократив путь к изобретению», — ответил критикам Эрен.

Спор между сторонниками «природной» и «когнитивной» теорий только начинается. Но уже ясно, что история каменных инструментов сложнее, чем кажется. Если команда Эрена окажется правой в том, что первые технологии родились не в момент озарения, а через подражание естественным процессам, растянутое на тысячелетия, это изменит подход к изучению эволюции интеллекта.

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