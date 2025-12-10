Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения
Сколько долларов природного богатства приходится на каждого жителя ведущих стран мира?
Новый рейтинг дает ответ, разделяя оцененную стоимость природных ресурсов десяти богатейших государств (по данным Statista) на численность населения в 2025 году (Worldometer).
Саудовская Аравия занимает первое место — почти один миллион долларов природных ресурсов на каждого жителя. Огромные нефтяные запасы остаются фундаментом ее экономики, а относительно небольшая численность населения значительно повышает показатель в расчете на душу.
Канада и Австралия занимают второе и третье места, причем в обеих странах природное богатство превышает 700 000 долларов на человека.
В Канаде высокую стоимость формируют нефть, лесные ресурсы и минеральные запасы. Австралия выигрывает за счет экспорта железной руды, угля и природного газа. Обе страны обладают огромной территорией и сравнительно небольшим населением, что создает значительное преимущество в пересчете на одного жителя.
Россия занимает четвертую строчку рейтинга, где на одного человека приходится более 520 000 долларов.
Китай и США обладают колоссальными природными богатствами в целом, но оказываются внизу топ-10, если учесть численность населения.
В Китае живет более 1,4 миллиарда человек, что снижает показатель до чуть более 16 000 долларов на душу населения. США, несмотря на оценку природных ресурсов в 45 триллионов долларов, занимают лишь восьмое место.
