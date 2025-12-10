Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Сколько долларов природного богатства приходится на каждого жителя ведущих стран мира?

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения / © Visual Capitalist

Новый рейтинг дает ответ, разделяя оцененную стоимость природных ресурсов десяти богатейших государств (по данным Statista) на численность населения в 2025 году (Worldometer).

Саудовская Аравия занимает первое место — почти один миллион долларов природных ресурсов на каждого жителя. Огромные нефтяные запасы остаются фундаментом ее экономики, а относительно небольшая численность населения значительно повышает показатель в расчете на душу.

Канада и Австралия занимают второе и третье места, причем в обеих странах природное богатство превышает 700 000 долларов на человека.

В Канаде высокую стоимость формируют нефть, лесные ресурсы и минеральные запасы. Австралия выигрывает за счет экспорта железной руды, угля и природного газа. Обе страны обладают огромной территорией и сравнительно небольшим населением, что создает значительное преимущество в пересчете на одного жителя.

Россия занимает четвертую строчку рейтинга, где на одного человека приходится более 520 000 долларов.

Китай и США обладают колоссальными природными богатствами в целом, но оказываются внизу топ-10, если учесть численность населения.

В Китае живет более 1,4 миллиарда человек, что снижает показатель до чуть более 16 000 долларов на душу населения. США, несмотря на оценку природных ресурсов в 45 триллионов долларов, занимают лишь восьмое место.