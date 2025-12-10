  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
10 декабря, 08:32
Рейтинг: +1093
Посты: 2488

Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Китайский грузовой корабль «Цинчжоу» завершил серию ключевых проверок технологий и перешел к этапу комплексных испытаний.

# Китай
# космос
# технологии
Прототип нового грузового космического корабля «Цинчжоу» / © CMG
Прототип нового грузового космического корабля «Цинчжоу» / © CMG

Аппарат, созданный Инновационной академией микроспутников Китайской академии наук, должен стать недорогим решением для доставки грузов на китайскую космическую станцию и обратно.

После успешного прохождения проектной экспертизы в июне прототип «Цинчжоу»  перешел в начальную фазу производства, и все работы по НИОКР продвигаются без задержек. Полномасштабное изготовление инженерного образца запланировано на начало 2026 года.

Диаметр прототипа составляет около 3,3 метра, масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. Конструкция включает герметичную переднюю секцию и негерметичный отсек в кормовой части. В гермокабине могут безопасно размещаться запасы для тайконавтов и высокоточные научные приборы, тогда как на открытом участке возможно крепить внешние полезные нагрузки и аппаратуру для экспериментов в условиях космического воздействия, что повышает эффективность транспортировки.

По мере того как китайская космическая станция входит в фазу активной эксплуатации и развития, потребность в разнообразных схемах грузовых поставок растет. Более компактный и экономичный «Цинчжоу» отвечает этим требованиям благодаря интегрированной, гибкой, интеллектуальной и высокоадаптивной архитектуре.

Одномодульная конфигурация корабля обеспечивает оптимальное использование пространства и экономичность миссий. Внутри размещены четыре грузовые стойки с 40 секциями хранения и общим объемом 27 кубических метров, что позволяет перевозить предметы первой необходимости, научное оборудование и экспериментальные материалы. Кроме того, корабль оснащен пятью холодильными блоками на 60 литров для хранения продовольствия тайконавтов и биологических образцов, требующих строгого температурного режима.

В будущих модификациях появится интеллектуальная система управления грузом, позволяющая астронавтам находить нужные предметы по голосовой команде, что снизит рабочую нагрузку и уменьшит риски при эксплуатации.

«Цинчжоу» рассчитан на двухстороннюю логистику: он может доставлять грузы с Земли на станцию и возвращать на Землю около двух тонн отходов и использованного оборудования.

9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
