Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Прототип нового грузового космического корабля «Цинчжоу» / © CMG

Аппарат, созданный Инновационной академией микроспутников Китайской академии наук, должен стать недорогим решением для доставки грузов на китайскую космическую станцию и обратно.

После успешного прохождения проектной экспертизы в июне прототип «Цинчжоу» перешел в начальную фазу производства, и все работы по НИОКР продвигаются без задержек. Полномасштабное изготовление инженерного образца запланировано на начало 2026 года.

Диаметр прототипа составляет около 3,3 метра, масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. Конструкция включает герметичную переднюю секцию и негерметичный отсек в кормовой части. В гермокабине могут безопасно размещаться запасы для тайконавтов и высокоточные научные приборы, тогда как на открытом участке возможно крепить внешние полезные нагрузки и аппаратуру для экспериментов в условиях космического воздействия, что повышает эффективность транспортировки.

По мере того как китайская космическая станция входит в фазу активной эксплуатации и развития, потребность в разнообразных схемах грузовых поставок растет. Более компактный и экономичный «Цинчжоу» отвечает этим требованиям благодаря интегрированной, гибкой, интеллектуальной и высокоадаптивной архитектуре.

Одномодульная конфигурация корабля обеспечивает оптимальное использование пространства и экономичность миссий. Внутри размещены четыре грузовые стойки с 40 секциями хранения и общим объемом 27 кубических метров, что позволяет перевозить предметы первой необходимости, научное оборудование и экспериментальные материалы. Кроме того, корабль оснащен пятью холодильными блоками на 60 литров для хранения продовольствия тайконавтов и биологических образцов, требующих строгого температурного режима.

В будущих модификациях появится интеллектуальная система управления грузом, позволяющая астронавтам находить нужные предметы по голосовой команде, что снизит рабочую нагрузку и уменьшит риски при эксплуатации.

«Цинчжоу» рассчитан на двухстороннюю логистику: он может доставлять грузы с Земли на станцию и возвращать на Землю около двух тонн отходов и использованного оборудования.