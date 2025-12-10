Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Виртуальная сцепка может сократить тормозной путь, позволяя поездам регулировать скорость в режиме реального времени / © CCTV

Тест прошел на железной дороге Баошэнь в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и стал первым случаем, когда несколько тяжелых грузовых поездов были объединены в единый конвой без каких-либо физических сцепок.

Каждый из поездов вез около 5 000 тонн груза, а дистанция между ними регулировалась полностью через беспроводные сигналы. Расстояние изменялось в реальном времени, что позволяло поездам держаться значительно ближе друг к другу, чем допускают традиционные правила безопасности.

Система управления была разработана компанией China Shenhua Energy совместно с другими китайскими партнерами. Ее задача — синхронизировать разгон и торможение всех поездов, чтобы конвой мог работать безопасно без механических соединений. Новая технология сокращает тормозную дистанцию, которая обычно требуется тяжелым грузовым составам.

Зачем это нужно?

Китай увеличивает мощности железнодорожных грузоперевозок уже десятилетиями. По данным China Daily, только за первые девять месяцев текущего года по железной дороге перевезли более 3,3 миллиарда тонн грузов. Параллельно страна расширяет международные грузовые маршруты: поезда China Railway Express связывают Китай с множеством городов в Европе и Азии.

Однако строительство новых линий чрезвычайно дорого. Исследование ученых Центрального Южного университета, опубликованное в журнале Mathematics, показало: использование более длинных составов и сокращение интервалов между поездами может значительно сократить расходы.

Беспроводная система идеально вписывается в эту стратегию: она позволяет запускать больше поездов по тем же рельсам без ущерба для безопасности.

Система управляет относительной скоростью и интервалами между составами, мгновенно реагируя на любые изменения движения. Благодаря этому поезда могли разгоняться, тормозить и сохранять плотный строй без физических сцепок, обязательных в традиционной железнодорожной практике.

Обычные грузовые поезда вынуждены держать большие интервалы, потому что тяжелым составам требуется больше времени для остановки. Виртуальная сцепка, испытанная в Китае, позволяет значительно сократить эти промежутки, поскольку поезда моментально повторяют движения друг друга. Это освобождает место для большего числа поездов на одной линии — без строительства новых путей и без необходимости формировать сверхтяжелые традиционные составы.