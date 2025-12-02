Слушатели узнают, как Венера, на которой вначале мог быть океан, превратилась в раскаленную, почти полностью сухую планету.

Глобальное потепление климата Земли – один из наиболее серьезных вызовов для устойчивого развития, парирование которого требует не только мониторинга текущих процессов, но и глубокого понимания предельных сценариев эволюции климатической системы. Уникальным ключом к такому пониманию выступает сравнительная климатология планет земной группы. Многолетний (свыше 20 лет) опыт успешных российских исследований атмосфер Марса и Венеры демонстрирует весь спектр парникового эффекта – от практически нулевого на Марсе до экстремального на Венере. Как Марс, вероятно теплый и влажный в начале эволюции, потерял атмосферу и замерз? Как Венера, на которой вначале мог быть океан, превратилась в раскаленную, почти полностью сухую планету? Ответы на эти и другие вопросы даст доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, начальник отдела физики планет Института космических исследований РАН Олег Игоревич Кораблев.

Марс, Венера, землеподобные экзопланеты, служат природными лабораториями, позволяющими изучать климат в экстремальных условиях. Сравнительный анализ таких климатических систем незаменим для прогнозирования климата Земли. С другой стороны, российская аппаратура и методики измерений, изначально разработанные для изучения марсианской и венерианской атмосфер, находят применение для высокоточных измерений концентраций климатически-активных газов, углекислого газа, метана, что является важнейшим элементом мониторинга меняющегося климата Земли.

