Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как Венера, на которой вначале мог быть океан, превратилась в раскаленную, почти полностью сухую планету.
О мероприятии
Глобальное потепление климата Земли – один из наиболее серьезных вызовов для устойчивого развития, парирование которого требует не только мониторинга текущих процессов, но и глубокого понимания предельных сценариев эволюции климатической системы. Уникальным ключом к такому пониманию выступает сравнительная климатология планет земной группы. Многолетний (свыше 20 лет) опыт успешных российских исследований атмосфер Марса и Венеры демонстрирует весь спектр парникового эффекта – от практически нулевого на Марсе до экстремального на Венере. Как Марс, вероятно теплый и влажный в начале эволюции, потерял атмосферу и замерз? Как Венера, на которой вначале мог быть океан, превратилась в раскаленную, почти полностью сухую планету? Ответы на эти и другие вопросы даст доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, начальник отдела физики планет Института космических исследований РАН Олег Игоревич Кораблев.
Марс, Венера, землеподобные экзопланеты, служат природными лабораториями, позволяющими изучать климат в экстремальных условиях. Сравнительный анализ таких климатических систем незаменим для прогнозирования климата Земли. С другой стороны, российская аппаратура и методики измерений, изначально разработанные для изучения марсианской и венерианской атмосфер, находят применение для высокоточных измерений концентраций климатически-активных газов, углекислого газа, метана, что является важнейшим элементом мониторинга меняющегося климата Земли.
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
В далеком прошлом группы людей предприняли одно из самых отважных путешествий в истории человечества. Они осмелились пересечь бурные морские течения на примитивных плавательных средствах, направляясь к доисторическому материку Сахул — территории, которая сегодня разделена на Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Долгое время ученые спорили, когда и каким маршрутом эти отважные мореплаватели добрались до новых земель. По-видимому, ответить на этот вопрос получилось у международной команды генетиков.
Предки современных домашних кошек не мигрировали на Европейский континент вместе с первыми земледельцами каменного века, как считалось ранее. Согласно анализу древней ДНК, в качестве домашних животных кошки заселили эти территории намного позже благодаря античной торговле и связям с африканским побережьем.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Мая, 2019
Жизнь после войны
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии