О мероприятии

Кандидат исторических наук Александр Владимирович Сафронов даст обзор нового этапа в истории древних майя – эпохи расширения влияния Канульской державы в регионе низменностей, охвативший весь VII век. В этот процесс были вовлечены практически все царства майя этого времени, либо в качестве вассалов и союзников, либо в как соперники Кануля. Лектор рассмотрит основные этапы этого периода, который включал большой спектр событий, как военно-политического, так и внутри династического характера. Начало VII века было ознаменовано войнами на западе в области Средней Усумасинты, которые канульский царь Укай-Кан вел против царства Бакаль. В результате серии военных столкновений между 599 и 611 г. Бакаль был покорен и на несколько лет там воцарился канульский ставленник. После этого разворачивается конфликт уже в восточных землях, когда в 626 г. из подчинения Кануля выходит царство Саиль (Наранхо) и его к 631 г. усмиряет царь Кануля вместе со своим союзником из Хушвица. Сразу после этого в 630-е начинается внутренний династический конфликт в Кануле между двумя ветвями династии из Цибанче и Калакмуля. Победу в 640 г. одержал царь Калакмуля Йукном-Чен II, который стал единоличным правителем и продолжил экспансионистскую политику. В 650-е гг. Йукном-Чен II проводит новые завоевания мутульских владения в Тикале и Дос-Пиласе, таким образом включив в сферу влияния весь юг области майя. Затем в начале 660-х гг. владыка Кануля вновь ведет войны на Западе против Бакаля и его васалов, и покоряет земли в долине Усумасинты, при этом опирается на помощь своего главного западного союзника – царство Йокиб. А 670-е гг. Йукном-Чен II опять воюет на юге против Мутуля и одерживает победу в 679 г., и только смерть в 686 г. положила конец расширению гегемонии Кануля. Попытка его сына Йукном-Ичаак-Кʹакʹа сохранить влияние созданной его отцом державы привела к поражению. 695 г. и стала началом заката Канульской гегемонии.

