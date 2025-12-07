Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

За прошедшее десятилетие палеонтология вошла в новую эпоху стремительных открытий и научных преобразований. Впечатляющие находки, сделанные в Азии, Южной Америке, Северной Америке и Европе, радикально расширили наше понимание эволюции, биологии и поведения динозавров.

Borealopelta markmitchelli / © Wikimedia Commons

Эти открытия — поразительные по степени сохранности, размерам или научной значимости — демонстрируют, как много еще предстоит узнать о жизни в меловую, юрскую и триасовую эпохи. Ниже представлены пять находок 2015–2025 годов, которые особенно ярко бросили вызов устоявшимся представлениям и открыли новые направления исследования мира динозавров.

И ци / © Wikimedia Commons

1. Динозавр с «крыльями летучей мыши» из Китая (2015).

В провинции Хэбэй (Китай) исследователи обнаружили останки И ци, небольшого теропода. Уникальность этого существа заключалась в наличиях перепончатых крыльев, напоминающих крылья летучей мыши, — их поддерживал удлиненный костный стержень, отходивший от запястья.

Такое строение полностью отличается от перьевых крыльев, характерных для птиц и многих иных видов динозавров. Необычная анатомия И ци показала, что динозавры «экспериментировали» с разными формами полета.

Этот вид не был прямым предком современных птиц, а представлял собой отдельный эволюционный путь — вероятно, недолговечный. Тем не менее он подчеркивает разнообразие летающих адаптаций в юрский период.

Ubirajara jubatus / © Wikimedia Commons

2. Ubirajara jubatus (2020).

Палеонтологи описали Ubirajara jubatus — небольшого динозавра из меловых отложений Бразилии. У Ubirajara обнаружили густую «гриву» и несуразно длинные шипы-ленты из кератина, которые росли из плеч животного.

Patagotitan mayorum / © Wikimedia Commons

3. Patagotitan mayorum (2017)

В Патагонии палеонтологи нашли останки Patagotitan mayorum — гигантского титанозавра, который быстро стал претендентом на звание крупнейшего сухопутного животного, когда-либо существовавшего. Его длина превышала 36 метров, а масса оценена примерно в 69 тонн.

4. Динозавровые яйца с мягкой скорлупой (2020)

В 2020 году две независимые группы ученых представили доказательства того, что некоторые из самых ранних динозавровых яиц — в частности, Protoceratops из Монголии и Mussaurus из Аргентины — были мягкоскорлупными, а не твердыми и кальцинированными.

Это открытие опровергло давнее предположение о том, что динозавры откладывали яйца, подобные птичьим. Оно объясняет, почему древние яйца так редко сохраняются в ископаемом виде.

Более того, исследования показали, что твердая скорлупа эволюционировала у разных групп динозавров независимо, что меняет представления о репродуктивных стратегиях и происхождении птичьего типа размножения.

5. Borealopelta markmitchelli (2017)

Рабочие на севере Альберты обнаружили невероятно хорошо сохранившиеся останки Borealopelta markmitchelli. Его называют «динозавром-мумией» из-за целостных доспехов, отпечатков кожи и даже остатков последнего приема пищи.

Анализ содержимого желудка дал редкое представление о рационе и среде обитания травоядного динозавра мелового периода, позволив определить виды растений, которые он ел.

Степень сохранности была настолько исключительной, что исследователи смогли определить окраску с контрастным «контурным» затемнением — доказательство того, что этот бронированный динозавр использовал камуфляж, несмотря на мощную защиту.

Этот образец считается одним из лучших сохранившихся динозавровых ископаемых в истории.

Все эти пять открытий демонстрируют стремительный темп современных исследований динозавров. От экспериментальных крыльев и гигантских зауропод до поразительно сохранившихся «мумий» и революционных данных о размножении — каждое из них заново переписывает историю мезозойских экосистем.