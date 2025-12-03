Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле
Ученые из Германии впервые создали наиболее полное цифровое представление антропогенной среды планеты, собрав масштабный 3D-массив, включающий 2,75 миллиарда зданий. GlobalBuildingAtlas, разработанный исследовательской группой Технического университета Мюнхена (TUM), открывает новые возможности для передовых климатических исследований и способствует реализации Целей устойчивого развития ООН.
Финансируемый грантом ERC Starting Grant, набор данных основан на спутниковых снимках 2019 года. Его разрешение в 30 раз превосходит уровень предыдущих глобальных карт, максимальные оценки которых составляли около 1,7 миллиарда зданий.
Профессор и руководитель кафедры науки о данных в области наблюдения Земли доктор Сяосян Чжу в Техническом университете Мюнхена, возглавившая проект, отметила, что новая карта должна обеспечить более точные модели урбанизации, управления чрезвычайными ситуациями и инфраструктурного планирования, а также поможет городам стать более инклюзивными и устойчивыми.
Каждое здание на новой карте представлено с разрешением три на три метра. По словам разработчиков, такой уровень точности позволяет надежно оценивать высоту, объем и структурную плотность застройки.
Кроме того, 97 процентов всех объектов относятся к моделям уровня детализации 1. Это упрощенные трехмерные модели, передающие базовую геометрию здания. Хотя их детализация ниже, чем у моделей более высоких уровней LoD, они отлично подходят для масштабной интеграции в вычислительные модели. Чжу подчеркнула, что такие данные дают прочную основу для анализа городской структуры, расчета объемов и планирования инфраструктуры.
В отличие от прежних наборов данных, охватывавших в основном города развитых стран, новая карта предоставляет широкие сведения о регионах, которые ранее почти не были представлены на цифровых картах: странах Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также о сельских территориях по всему миру.
Чжу объяснила, что 3D-данные о зданиях куда точнее отражают уровень урбанизации и бедности, чем двухмерные карты. В трехмерных моделях исследователи видят не только площадь застройки, но и объем каждого здания, что позволяет гораздо точнее оценивать условия жизни.
Ученые также ввели новый показатель — объем зданий на душу населения. Этот глобальный индикатор измеряет суммарный строительный объем, приходящийся на одного человека, и выявляет социальные и экономические различия.
Трехмерные данные о застройке обеспечивают точную основу для планирования и контроля городского развития. Они помогут городам предпринимать целевые шаги по созданию более справедливых условий жизни — например, расширять жилой фонд или добавлять социальные объекты в густонаселенных, недостаточно обеспеченных районах.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
5 Ноября, 2014
10 самых необычных грибов
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии