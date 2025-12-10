Уведомления
Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок, чтобы повысить шансы на потомство
Бонобо научились определять периоды максимальной плодовитости партнерш, несмотря на запутывающие внешние признаки. Самцы учитывали возраст детенышей и изменения в гениталиях самок, чтобы сосредоточить усилия на спаривании с высокими шансами на успех.
У большинства млекопитающих самки подпускают к себе партнеров только во время овуляции. Это позволяет самцам точно выбирать время для спаривания и повышает вероятность зачатия. Однако у некоторых приматов, например у бонобо, ситуация устроена сложнее. Самки этих обезьян демонстрируют готовность к размножению через заметное розовое набухание в области гениталий.
Проблема в том, что этот отек сохраняется в течение длительного времени. Из-за продолжительного внешнего сигнала самцам труднее понять, когда именно происходит овуляция. Ранее биологи считали такую неопределенность эволюционным механизмом, который снижает агрессию в стае или запутывает отцовство. Оставалось неясным, как именно животные ориентируются в этих условиях и удается ли им вообще угадать подходящий момент.
Чтобы разобраться в этом вопросе, команда биологов наблюдала за группой диких бонобо в Демократической Республике Конго. Результаты научной работы исследователи опубликовали в журнале PLOS Biology.
Авторы ежедневно фиксировали сексуальное поведение приматов и визуально оценивали состояние генитального отека у самок. Параллельно биологи собирали образцы мочи животных, чтобы измерить уровень гормонов эстрогена и прогестерона. Это позволило точно определить момент овуляции.
Выяснилось, что вероятность выхода яйцеклетки достигала пика в интервале от восьми до 27 дней после начала максимального набухания. Такой широкий разброс делал предсказание овуляции по внешнему виду крайне сложной задачей.
Несмотря на ненадежность сигналов, ухаживания самцов четко совпадали с реальными периодами овуляции. Животные не полагались на случай, а использовали гибкую стратегию анализа. Они обращали внимание на два ключевых источника информации.
Первым фактором стала история материнства: самцы проявляли повышенный интерес к самкам, у которых были детеныши старше трех лет. Второй подсказкой служило время начала отека. Самцы концентрировали внимание на тех партнершах, у которых максимальное набухание началось раньше.
В результате самцы эффективно оценивали плодовитость самок и игнорировали «шум» в сигналах. При этом самцы высокого ранга чаще вмешивались в спаривание, если вероятность зачатия была высокой. Обезьяны отслеживали начало спадания отека, который указывал на окончание периода фертильности, и прекращали ухаживания. Сочетая визуальные наблюдения за отеком и оценки возраста потомства, самцы безошибочно определяли лучшие дни для размножения.
В случае с бонобо эволюция пожертвовала точностью сигналов ради гибкости поведения. Переложив основные затраты времени и энергии на самцов, природа заставила их решать сложный биологический ребус. Иначе говоря, самкам выгодно оставаться загадочными, поскольку самцы достаточно умны и мотивированы, чтобы разгадать эту загадку самостоятельно.
Успех размножения стал зависеть не только от силы, но и от наблюдательности партнера, способного собрать воедино разрозненные подсказки. Так в популяции бонобо сохранился хрупкий баланс между неявными внешними признаками самок и аналитическими способностями самцов.
