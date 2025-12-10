  • Добавить в закладки
10 декабря, 11:19
Илья Гриднев
33

Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок, чтобы повысить шансы на потомство

❋ 4.2

Бонобо научились определять периоды максимальной плодовитости партнерш, несмотря на запутывающие внешние признаки. Самцы учитывали возраст детенышей и изменения в гениталиях самок, чтобы сосредоточить усилия на спаривании с высокими шансами на успех.

Биология
# бонобо
# овуляция
# размножение
Агрессивное взаимодействие самцов бонобо во время попытки спаривания / © Heungjin Ryu (CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

У большинства млекопитающих самки подпускают к себе партнеров только во время овуляции. Это позволяет самцам точно выбирать время для спаривания и повышает вероятность зачатия. Однако у некоторых приматов, например у бонобо, ситуация устроена сложнее. Самки этих обезьян демонстрируют готовность к размножению через заметное розовое набухание в области гениталий.

Проблема в том, что этот отек сохраняется в течение длительного времени. Из-за продолжительного внешнего сигнала самцам труднее понять, когда именно происходит овуляция. Ранее биологи считали такую неопределенность эволюционным механизмом, который снижает агрессию в стае или запутывает отцовство. Оставалось неясным, как именно животные ориентируются в этих условиях и удается ли им вообще угадать подходящий момент.

Чтобы разобраться в этом вопросе, команда биологов наблюдала за группой диких бонобо в Демократической Республике Конго. Результаты научной работы исследователи опубликовали в журнале PLOS Biology

Авторы ежедневно фиксировали сексуальное поведение приматов и визуально оценивали состояние генитального отека у самок. Параллельно биологи собирали образцы мочи животных, чтобы измерить уровень гормонов эстрогена и прогестерона. Это позволило точно определить момент овуляции. 

Выяснилось, что вероятность выхода яйцеклетки достигала пика в интервале от восьми до 27 дней после начала максимального набухания. Такой широкий разброс делал предсказание овуляции по внешнему виду крайне сложной задачей.

Несмотря на ненадежность сигналов, ухаживания самцов четко совпадали с реальными периодами овуляции. Животные не полагались на случай, а использовали гибкую стратегию анализа. Они обращали внимание на два ключевых источника информации. 

Первым фактором стала история материнства: самцы проявляли повышенный интерес к самкам, у которых были детеныши старше трех лет. Второй подсказкой служило время начала отека. Самцы концентрировали внимание на тех партнершах, у которых максимальное набухание началось раньше.

В результате самцы эффективно оценивали плодовитость самок и игнорировали «шум» в сигналах. При этом самцы высокого ранга чаще вмешивались в спаривание, если вероятность зачатия была высокой. Обезьяны отслеживали начало спадания отека, который указывал на окончание периода фертильности, и прекращали ухаживания. Сочетая визуальные наблюдения за отеком и оценки возраста потомства, самцы безошибочно определяли лучшие дни для размножения.

В случае с бонобо эволюция пожертвовала точностью сигналов ради гибкости поведения. Переложив основные затраты времени и энергии на самцов, природа заставила их решать сложный биологический ребус. Иначе говоря, самкам выгодно оставаться загадочными, поскольку самцы достаточно умны и мотивированы, чтобы разгадать эту загадку самостоятельно.

Успех размножения стал зависеть не только от силы, но и от наблюдательности партнера, способного собрать воедино разрозненные подсказки. Так в популяции бонобо сохранился хрупкий баланс между неявными внешними признаками самок и аналитическими способностями самцов.

Илья Гриднев
114 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Биология
# бонобо
# овуляция
# размножение
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
