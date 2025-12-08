О мероприятии

Молнии — не чисто земное явление, они встречаются на Юпитере и Сатурне. Для самолетов молнии практически не представляют угрозы, а в американца Роя Салливана молния била семь раз, за что он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Доктор физико-математических наук Андрей Ростовцев расскажет, как рождаются молнии и кто первым открыл их электрическую природу.

Лектор обсудит, существуют ли шаровые молнии. Слушатели выяснят, почему в Египте молнии бывают раз в несколько столетий, а чаще всего в мире они вспыхивают в Венесуэле в районе реки Кататумбо, сверкая до 200 дней в году. Лектор расскажет, что такое «Огни святого Эльма» и почему самые яркие молнии вспыхивают над болотами.