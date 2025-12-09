Уведомления
В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
После обнаружения Оумуамуа в 2017 году, позднее — кометы Борисова и 3I/ATLAS возникли логические вопросы: откуда они прилетели и как оказались в Солнечной системе? Предполагается, что динамичное гравитационное взаимодействие планет в их родных «семействах» в какой-то момент вытолкнуло их в межзвездное пространство.
Правда, установить их конкретное происхождение крайне трудно, поскольку они проделали слишком долгий путь. Поэтому астрономы пытаются понять, откуда вообще могут прилетать к нам чужеродные небесные тела. В первую очередь подозрения падают, естественно, на ближайшие звездные системы.
Но в этом деле важны некоторые подробности: чтобы вероятность выброса небесного тела из системы была максимальной, необходимо наличие в ней хотя бы одного газового гиганта типа Юпитера — именно такая планета становится главным «архитектором» окружающего межпланетного пространства. Кроме того, желательно, чтобы в этом пространстве было как можно больше мелких обломков столкнувшихся друг с другом небесных тел и прочего невостребованного космического «стройматериала».
Недавно астрофизики из Университета Западного Онтарио (Канада) выбрали 20 окрестных систем, отвечающих обоим этим требованиям. Среди них — Эпсилон Эридана, Вега, Фомальгаут и Бета Живописца. Они расположены примерно в 10, 25, тоже 25 и 63 световых годах от нас соответственно. Все эти звезды обладают массивными аналогами пояса Койпера — обширного кольца ледяных и каменных тел. Напомним, в Солнечной системе он расположен за орбитой Нептуна.
Есть у этих звезд и свои юпитеры. У Беты Живописца их наблюдаются даже два, причем один по массе примерно в 11 раз превосходит крупнейшую планету Солнечной системы. У Веги, впрочем, планет пока достоверно не обнаружено, но сложная структура ее обломочного диска позволяет подозревать присутствие невидимого гиганта.
В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, ученые попытались смоделировать путешествия летящих из этих систем межзвездных объектов. Предполагалось, что они «стартуют» оттуда непрерывно и во всех направлениях. Как выяснилось, в Солнечную систему небесные тела вполне могут попадать из всех выбранных систем.
В среднем время их путешествия по межзвездному пространству, по оценкам, должно составлять 16 миллионов лет. Как показали расчеты, около двух объектов диаметром от 100 метров могут прямо сейчас пролетать примерно в пределах орбиты Сатурна, а в огромном пространстве всей Солнечной системы в целом за год бывают миллионы таких небесных тел. Кроме того, тысячи либо даже сотни тысяч мельчайших межзвездных частиц ежегодно падают в атмосферу Земли.
Астрофизики решили проверить, могли ли три известных науке межзвездных объекта прилететь из рассмотренных систем. Оказалось, направление и скорость Оумуамуа примерно совпадают с ожидаемыми в случае его прибытия из системы HD 38858 в созвездии Орион либо HD 166 созвездия Андромеда. Тем не менее более глубокий анализ показал, что «следы» этих объектов явно не ведут ни к одной из 20 звезд.
