О мероприятии

В биологии целое часто оказывается больше простой суммы частей. И каждое новое научное открытие дополняет понимание того, как это возможно. Только за последний месяц ученые: поняли, куда исчезали наши предки, жившие… 600 миллионов лет назад; раскрыли механизмы взаимодействия клеток, создающие ткани и органы; и даже объяснили, как интеллект рождается из общения. Подводя итоги ноября, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудим эти и многие другие открытия, сильнее всего углубляющие наше понимание жизни.