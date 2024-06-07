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3 часа назад
Мария А.
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Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

4.1

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
«Хороший, плохой, злой»
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» / © MOKÉP

В обществе давно укоренилось мнение о том, что мужчины, недовольные размером своего полового органа, пытаются компенсировать этот недостаток, приобретая дорогие автомобили или, к примеру, штурмовые винтовки. Проверить, действительно ли существует связь между величиной пениса и владением оружием, взялись американские ученые с кафедры социологии и демографии Техасского университета в Сан-Антонио, из Колледжа медсестер и медицинских наук при Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, а также из Университета штата Флорида. Их статья вышла в журнале American Journal of Men’s Health.

«Ожидаемая связь между неудовлетворенностью размером пениса и более высокой вероятностью владения оружием вытекает из того, что мы называем „психосексуальной теорией владения оружием“. Она имеет четыре основные идеи», — рассказали исследователи.

Первая заключается в том, что оружие — некий фаллический символ, а связь между ними прослеживается столетиями. Согласно второму предположению, изделия для поражения живой силы выступают атрибутом мужественности, поскольку ими в основном пользуются именно мужчины, в том числе для того, чтобы показать силу и агрессию.

Третья идея гласит, что представители сильного пола, считающие свои пенисы недостаточно большими, могут испытывать психологический стресс, неуверенность и захотят пройти процедуры по увеличению органа. Наконец, четвертое предположение: мужчины, недовольные размером, неосознанно компенсируют «недостаток мужественности», приобретая оружие и получая в пользование этот «символ власти».

Поскольку до сих пор лишь в одном исследовании затрагивали «психосексуальную теорию владения оружием», американские социологи решили проанализировать данные 1840 мужчин от 18 до 95 лет, чтобы напрямую изучить связь между неудовлетворенностью размером пениса и владением оружием в Соединенных Штатах. Респондентов — жителей округа Колумбия — набрали через платформу AmeriSpeak Национального центра исследования общественного мнения (NORC). Весной 2023 года они проходили 10-минутный онлайн-опрос, за который каждый получил по три доллара.

Участники отвечали на несколько вопросов: «Владеете ли вы лично каким-либо огнестрельным оружием?», «Владеете ли вы каким-либо полуавтоматическим или полностью автоматическим оружием?», «Назовите общее количество пистолетов или другого огнестрельного оружия, которое у вас есть».

Помимо этого, мужчины оценивали удовлетворенность или неудовлетворенность сексуальной жизнью и размером пениса в состоянии эрекции (по шкале от одного до семи), общее психическое здоровье, мужественность и рассказывали об опыте увеличения органа — например, с помощью помп, утяжелителей, кремов, различных пищевых добавок, операций. Респонденты также называли число половых партнеров за последний год, свои рост и вес (индекс массы тела).

В итоге оказалось, что 43% (791) мужчин владели огнестрельным оружием, а у 11% (202) из них хранилась винтовка. По большей части респонденты, особенно страдающие ожирением, были недовольны величиной своего полового члена и его внешним видом, но лишь 7% (129) сообщили, что прибегали к попыткам увеличить пенис. О неудовлетворенности сексуальной жизнью заявили 30% (552) участников опроса. В среднем каждый имел по одному партнеру за последний год.

«Вероятность того, что человек имел дома оружие (любой пистолет либо винтовку в ​​стиле милитари), была ниже у мужчин, которые были больше недовольны размером своего пениса. Фактически каждая дополнительная единица в оценке неудовлетворенности снижала вероятность владения любым оружием на 11%, а именно винтовкой — на 20%», — отметили авторы статьи.

В то же время какой-либо связи между попытками увеличить половой орган и владением оружием они не обнаружили. Размер пениса, возраст, сексуальная ориентация, район проживания и самооценка мужественности тоже не коррелировали друг с другом. Однако молодые мужчины (18-29 лет), недовольные своим половым членом, с большей вероятностью покупали оружие, чем участники старше 60 лет. Вообще, в случае пожилых мужчин эта связь оказалась практически нулевой.

Вероятность владения оружием (ось y) в зависимости от неудовлетворенности размером пениса (ось x) и возраста / © Terrence D. Hill et al., American Journal of Men’s Health, 2024

«Хотя наше внимание было сосредоточено на размере пениса, удалось отметить и некоторые другие устойчивые ассоциации. Выяснилось, что натуралы и мужчины с ожирением, как правило, чаще владеют оружием. Равно как и пожилые, уроженцы США, мужчины, сообщившие о более высоком семейном доходе, и сельские жители. Обладатели высшего образование реже владеют винтовками военного образа. Мужчины, набравшие более высокие баллы по доброжелательности к окружающим людям, тоже с меньшей вероятностью говорили, что у них есть винтовка», — подытожили ученые.

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Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
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Комментарии

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2 Комментария

Питон Удав
Питон Удав
1 час назад
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"Популярный стереотип подтвердить не удалось." -? "Однако молодые мужчины (18-29 лет), недовольные своим половым членом, с большей вероятностью покупали оружие" - и? Кривой перевод или что?
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    Мария
    Мария
    1 минута назад
    -
    0
    +
    Что не так? О популярном стереотипе, который не удалось подтвердить, рассказывается в первом же абзаце текста. «Однако» - потому, что в предыдущем предложении говорится о том, что связи между возрастом и многими другими переменными (кроме владения оружием!) не было. А вот связь между возрастом и владением оружием есть.
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Валерия Климовицкая
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Женя, https://vk.com/@up_mgppu-vklad-psihologicheskoi-travmy-nasiliya-v-vystraivanie-suzhet Это ссылка на саму статью, а так публикации доступны в официальной группе факультета

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