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Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
В обществе давно укоренилось мнение о том, что мужчины, недовольные размером своего полового органа, пытаются компенсировать этот недостаток, приобретая дорогие автомобили или, к примеру, штурмовые винтовки. Проверить, действительно ли существует связь между величиной пениса и владением оружием, взялись американские ученые с кафедры социологии и демографии Техасского университета в Сан-Антонио, из Колледжа медсестер и медицинских наук при Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, а также из Университета штата Флорида. Их статья вышла в журнале American Journal of Men’s Health.
«Ожидаемая связь между неудовлетворенностью размером пениса и более высокой вероятностью владения оружием вытекает из того, что мы называем „психосексуальной теорией владения оружием“. Она имеет четыре основные идеи», — рассказали исследователи.
Первая заключается в том, что оружие — некий фаллический символ, а связь между ними прослеживается столетиями. Согласно второму предположению, изделия для поражения живой силы выступают атрибутом мужественности, поскольку ими в основном пользуются именно мужчины, в том числе для того, чтобы показать силу и агрессию.
Третья идея гласит, что представители сильного пола, считающие свои пенисы недостаточно большими, могут испытывать психологический стресс, неуверенность и захотят пройти процедуры по увеличению органа. Наконец, четвертое предположение: мужчины, недовольные размером, неосознанно компенсируют «недостаток мужественности», приобретая оружие и получая в пользование этот «символ власти».
Поскольку до сих пор лишь в одном исследовании затрагивали «психосексуальную теорию владения оружием», американские социологи решили проанализировать данные 1840 мужчин от 18 до 95 лет, чтобы напрямую изучить связь между неудовлетворенностью размером пениса и владением оружием в Соединенных Штатах. Респондентов — жителей округа Колумбия — набрали через платформу AmeriSpeak Национального центра исследования общественного мнения (NORC). Весной 2023 года они проходили 10-минутный онлайн-опрос, за который каждый получил по три доллара.
Участники отвечали на несколько вопросов: «Владеете ли вы лично каким-либо огнестрельным оружием?», «Владеете ли вы каким-либо полуавтоматическим или полностью автоматическим оружием?», «Назовите общее количество пистолетов или другого огнестрельного оружия, которое у вас есть».
Помимо этого, мужчины оценивали удовлетворенность или неудовлетворенность сексуальной жизнью и размером пениса в состоянии эрекции (по шкале от одного до семи), общее психическое здоровье, мужественность и рассказывали об опыте увеличения органа — например, с помощью помп, утяжелителей, кремов, различных пищевых добавок, операций. Респонденты также называли число половых партнеров за последний год, свои рост и вес (индекс массы тела).
В итоге оказалось, что 43% (791) мужчин владели огнестрельным оружием, а у 11% (202) из них хранилась винтовка. По большей части респонденты, особенно страдающие ожирением, были недовольны величиной своего полового члена и его внешним видом, но лишь 7% (129) сообщили, что прибегали к попыткам увеличить пенис. О неудовлетворенности сексуальной жизнью заявили 30% (552) участников опроса. В среднем каждый имел по одному партнеру за последний год.
«Вероятность того, что человек имел дома оружие (любой пистолет либо винтовку в стиле милитари), была ниже у мужчин, которые были больше недовольны размером своего пениса. Фактически каждая дополнительная единица в оценке неудовлетворенности снижала вероятность владения любым оружием на 11%, а именно винтовкой — на 20%», — отметили авторы статьи.
В то же время какой-либо связи между попытками увеличить половой орган и владением оружием они не обнаружили. Размер пениса, возраст, сексуальная ориентация, район проживания и самооценка мужественности тоже не коррелировали друг с другом. Однако молодые мужчины (18-29 лет), недовольные своим половым членом, с большей вероятностью покупали оружие, чем участники старше 60 лет. Вообще, в случае пожилых мужчин эта связь оказалась практически нулевой.
«Хотя наше внимание было сосредоточено на размере пениса, удалось отметить и некоторые другие устойчивые ассоциации. Выяснилось, что натуралы и мужчины с ожирением, как правило, чаще владеют оружием. Равно как и пожилые, уроженцы США, мужчины, сообщившие о более высоком семейном доходе, и сельские жители. Обладатели высшего образование реже владеют винтовками военного образа. Мужчины, набравшие более высокие баллы по доброжелательности к окружающим людям, тоже с меньшей вероятностью говорили, что у них есть винтовка», — подытожили ученые.
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