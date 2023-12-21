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Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники
Романтическая атмосфера и эйфория в Рождество могут способствовать повышенному травматизму у сильной половины человечества, предостерегли немецкие медики. Они выяснили, что в эти праздничные дни среди живущих в Германии мужчин возрастает число обращений в больницы по поводу перелома полового члена.
Перелом пениса — серьезное повреждение, требующее неотложной медицинской помощи, нередко хирургической. Происходит разрыв белочной оболочки (tunica albuginea), которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела (corpus cavernosum). К перелому пениса приводит резкий изгиб эрегированного органа, что зачастую бывает во время бурного полового акта и необычных сексуальных поз вроде «обратной наездницы». Травма, как правило, сопровождается слышимым треском и резкой болью, за которыми следуют быстрая потеря эрекции, сильный отек и образование синяка.
Урологи из Университетской клиники Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана предположили, что в канун Рождества и Нового года переломы пениса могут учащаться, как некоторые другие виды травм в праздники. Медики решили проверить гипотезу и проанализировали статистику таких обращений за период с 2005 по 2021 год.
Для исследования, которое опубликовал журнал British Journal of Urology International, ученые воспользовались общенациональной базой данных о пациентах медицинских стационаров Германии (GeRmAn Nationwide inpatient Data, GRAND). Информацию предоставило Федеральное бюро статистики (Висбаден, Германия).
Выяснилось, что за рассмотренные 16 лет госпитализация из-за перелома пениса потребовалась 3421 жителю страны. Возраст пациентов варьировался от 32 до 51 года. Из общего числа случаев 40 (1,2%) пришлись на рождественские дни с 24 по 26 декабря каждого года (всего 51 день с 2005-го по 2021-й).
Ежедневная частота переломов полового члена во время Рождества составила 0,78 при отношении плотностей инцидентности (IRR) 1,43. Проще говоря, если бы в плане таких травм каждый день напоминал Рождество, то подобных случаев в Германии с 2005 года произошло бы на 43% больше.
Ученые установили еще несколько закономерностей. Выяснилось, что переломы полового члена учащались летом и в выходные дни. Вместе с тем пандемия и сопровождавшие ее локдауны, когда люди подолгу оставались дома, не повлияли на частоту такого рода травм среди мужчин в Германии.
На удивление анализ не выявил повышенного риска переломов пениса в новогодний период (с 31 декабря по 2 января с 2005 по 2021 год). На эти дни пришлось только 28 подобных обращений к врачам, с учетом чего показатель IRR составил 0,98.
«Интересно было бы взглянуть на статистику по другим странам. В Германии рождественскую неделю широко отмечают, ну а Новый год, как правило, празднуют поспокойнее», — пояснил ведущий автор работы Николаос Пиргидис (Nikolaos Pyrgidis).
Он также отметил, что большинство переломов полового члена происходит при каких-то нестандартных обстоятельствах, например если для пары это внебрачная связь или они занимаются сексом в необычном месте. По словам медика, такие сценарии могут быть более свойственны мужчинам средних лет. Это подтверждает и немецкая статистика: средний возраст госпитализированных с такой травмой пациентов составил 42 года.
Хотя авторы подошли к исследованию не без юмора, уролог подытожил его вполне серьезно. Он посоветовал парам помнить о риске и быть осторожными даже в самые страстные моменты, в том числе в Рождество. Если неприятность все же произошла, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку перелом полового члена грозит долгосрочными осложнениями, подчеркнул врач.
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