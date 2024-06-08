  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
39 минут назад
Михаил Орлов
1
300

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

4.4

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
Регенерация конечности у амфибий
Регенерация конечности у амфибий / © A. Koomar et al., 2007, Science

Большую часть своей истории жизнь на Земле в действительности была исключительно «жизнью в воде». Ситуация начала меняться лишь в начале палеозойской эры, когда на суше показались первые примитивные растения — потомки зеленых водорослей, грибы и беспозвоночные вроде скорпионов.

Хордовые, а точнее — животные с позвоночником, выбрались на берег заметно позже, когда там уже была некоторая компания. Первые следы позвоночных на суше оставили «рыбоноги» (fishapod) вроде тиктаалика, переходного звена между рыбами и амфибиями.

Позднее именно позвоночные стали самыми крупными животными наземно-воздушной среды жизни и ключевым компонентом ее экосистем. От первопроходцев-земноводных (или амфибий) произошли рептилии, а затем млекопитающие и птицы. Однако господство позвоночных на суше обернулось для них утратой: они намного хуже регенерируют, чем так называемые анамнии (низшие позвоночные) и многие беспозвоночные.

Действительно, рыбы и амфибии с легкостью и довольно быстро отращивают крупные части своего тела в случае потери — скажем, если их кто-то откусил. Например, аксолотль может восстановить после ампутации конечности, сердце и даже головной мозг.

Совсем другое дело — рептилии и тем более птицы с млекопитающими. Есть лишь отдельные исключения вроде ящериц, способных к регенерации хвоста после утраты, в том числе намеренного отбрасывания. Остальные же наземные позвоночные (амниоты) не могут вернуть себе даже потерянный палец. Их возможности к самовосстановлению ограничены заживлением ран и «отращиванием» отдельных органов, например печени.

Ученые из ИБХ РАН и РНИМУ — авторы новой публикации в журнале Biology Reviews — решили выяснить, как связана потеря регенеративных способностей со сменой среды жизни. Исследователи предположили, что те резко снизились из-за появления у позвоночных новых признаков, которые были важнее для освоения суши: усложнения иммунитета, ороговения поверхности кожи, перехода к теплокровности (гомойотермии), а также увеличения размеров тела.

Эволюционная перестройка отразилась на геномах животных: они потеряли множество генов и регуляторных областей ДНК (энхансеров), которые помогали их предкам. Теперь такие ограничения зафиксированы в геномах высших позвоночных, включая человека.

Эволюционное древо позвоночных и различия в их способности к регенерации / © Andrey G. Zaraisky et al., 2024, www.ibch.ru

Ученые отметили, что животные разучились восстанавливать свой организм заметно раньше, чем растеряли нужные для этого гены. В общей сложности таких около 150 — у рыб и амфибий они нужны для ранней стадии регенерации, которая начинается сразу после травмы. В отличие от генов, которые включаются позднее, ранние гены регенерации не влияют на эмбриональное развитие организма, так что их удаление не привело к фатальным для животных последствиям.

Из новой статьи также следует, что самый перспективный способ восстановить конечность у человека — для начала создать ее эмбриональный зачаток. Его можно получить на основе индуцированных стволовых клеток с помощью тканевой инженерии. В дальнейшем такая «заготовка» должна вырасти в полноценную руку или ногу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Вам письмо от Грозного Ивана
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Роботы на службе человека: космическая робототехника
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июн
1200
Поиски жизни и разума во Вселенной
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Стресс в космосе и на Земле
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июн
700
Закат и гибель охранительных партий (1914-1918 гг.)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Что скрывает мозг?
Экспериментаниум
Москва
Мастер-класс
08 Июн
Бесплатно
Кабинет инженера
ВЭБ
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Полимеры: как доставить лекарство прямо к цели и не только
ВЭБ
Москва
Лекция
08 Июн
Бесплатно
Имена в медицине
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:20
Андрей

Палеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 лет

У гигантской ископаемой птицы Genyornis newtoni, впервые обнаруженной в 1913 году, до сих пор не было полного описания — все упиралось в плохо сохранившийся череп. Австралийские палеонтологи нашли новые фрагменты и уточнили строение древней птицы, определили ее место на генеалогическом древе и предпочитаемую среду обитания.

Палеонтология
# вымершие виды
# гуси
# ископаемая птица
# птицы
# череп
Позавчера, 16:58
Александр Березин

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# космос
Выбор редакции
Вчера, 19:20
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
Позавчера, 16:58
Александр Березин

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# космос
Выбор редакции
3 июня
Алиса Гаджиева

Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# Железный век
# кельты
# матрилинейность
# наследование
2 июня
Андрей

На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.

Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
# цианобактерии
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Sam Dowson
Sam Dowson
28 секунд назад
-
0
+
"... и беспозвоночные вроде скорпионов" - скорее, трилобитов. Хищным скорпионам там нечем было бы питаться, сухопутных червей явно на всех не хватало.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

    39 минут назад

  2. Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

    Вчера, 19:20

  3. Американское руководство Международного астрономического союза решило не называть астероиды по городам России и Украины

    Вчера, 18:00

  4. Биологи нашли способ контролировать таяние ледников с помощью гигантских вирусов

    Вчера, 16:43
Выбор редакции

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Позавчера, 16:58

Последние комментарии

Sam Dowson
28 секунд назад
"... и беспозвоночные вроде скорпионов" - скорее, трилобитов. Хищным скорпионам там нечем было бы питаться, сухопутных червей явно на всех не хватало.

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерацииВыход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Хельга Тйюрсон
5 минут назад
Автор родился в сентябре, я так думаю🤣🤣🤣🤣

Под маской науки: лженаучные теории в примерах и поясненияхПод маской науки: лженаучные теории в примерах и пояснениях

Кирпань Николай
6 минут назад
Неплохо они скакнули от небоскреба в 634 метра, до космического лифта (трос которого должен быть высотой 35 786 км). Сначала бы себе хоть свой

Японская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 годуЯпонская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 году

Vladimir R
29 минут назад
Виталий, нужно продолжать чтобы он потом сам нам рассказал как работает и заодно,как работаем мы

Сэм Альтман признался, что OpenAI не до конца понимает, как работает GPTСэм Альтман признался, что OpenAI не до конца понимает, как работает GPT

30 минут назад
🤗🤗🤗🤗🤗🤗👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽

Китайский космоплан вывел на орбиту еще один неизвестный объектКитайский космоплан вывел на орбиту еще один неизвестный объект

Gregor Andgul
1 час назад
Возможно такие выбросы происходят в тех местах где глубоко под поверхностью Марса, в пустотах неизвестного происхождения спрятаны древние

На Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хотя у планеты нет магнитного поляНа Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хотя у планеты нет магнитного поля

Гена Пастухов
8 часов назад
Иван, скорее, при оплате кредиткой ты можешь потратить намного больше того, что имеешь.

Безналичная оплата привела к повышению расходов потребителейБезналичная оплата привела к повышению расходов потребителей

Виталий Лллл
9 часов назад
Питон, -------вы находитесь здесь---++

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
10 часов назад
Мария, так у стариков независимо от размеров уже не стреляет 😁

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружиемУченые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Мария А.
10 часов назад
Иван, общий вывод исследования, что мужчины, недовольные размером полового органа, с меньшей вероятностью владеют оружием (ученые прямо говорят,

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружиемУченые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Иван Колупаев
10 часов назад
Rinat, да месторождений у нас хватает но от начала разработки до выхода на проектную мощность может уйти много лет. Вот по Туганскому пишут "после 2030

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Rinat Bagoutdinov
11 часов назад
Иван, я читал, что сырья было запасено на несколько лет, и есть немаленькое месторождение где-то в черноземье РФ (забыл, в какой области) - но его даже

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
11 часов назад
Sergey6264, о российской космонавтике можно говорить только хорошее или ничего 😉 никто не мешает вам разразиться хвалебной статьей о достижениях

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
11 часов назад
Мария, из ваших же слов следует, что популярный стереотип не подтвердился у мужчин старшего поколения, а вот ------------------------------------------------------------

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружиемУченые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Ingwar Magn
12 часов назад
ulogin_facebook_1679907652123384, Если 5-го нет, значит, самое время кукарекать про 5+. Гвозди сначала научитесь делать.

Американская Northrop Grumman намерена разработать новый истребитель пятого поколенияАмериканская Northrop Grumman намерена разработать новый истребитель пятого поколения

Александр Березин
12 часов назад
Sergey6264, следующая статья по Маску у меня уже написана, она на август, и ругательная. Про российскую космонавтику статей пока нет, ни ругательных, ни

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Rinat Bagoutdinov
12 часов назад
Виктор, ну тогда может и имеет смысл сделать, опыт работы с https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beryllium-aluminium_alloy имеется, и в аэрокосмической индустрии их используют для

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Мария А.
12 часов назад
Что не так? О популярном стереотипе, который не удалось подтвердить, рассказывается в первом же абзаце текста. «Однако» - потому, что в предыдущем

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружиемУченые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Sergey6264
13 часов назад
Александр, Ну следующую то хвалебную статью о спейсх уже начал писать? Или по старинке вернулся к обсиранию российкой космонавтики? Там тоже щас

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
13 часов назад
Rinat, прикол в том что сырье для производства титана у нас в основном покупное. И вот сюрприз главным поставщиком была Украина. С началом сво

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить