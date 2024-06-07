Американское руководство Международного астрономического союза решило не называть астероиды по городам России и Украины

Как отметил российский астроном Леонид Еленин, гражданка США, возглавляющая Международный астрономический союз, приняла это решение лично, без консультаций с рабочей группой, как это делается в норме. Параллельно российских ученых подвергают дискриминации и в других научных организациях с западным участием.

Астроном Леонид Еленин известен открытием комет C/2010 X1 и P/2011 NO1 — за весь постсоветский период российские астрономы обнаружили только три кометы. Он работает в Институте прикладной математики РАН. Помимо комет, ученый открыл более 500 астероидов в различных частях Солнечной системы.

В своем Telegram-канале ученый сообщил, что недавно рабочая группа по наименованию малых тел Солнечной системы поменяла размещение личных кабинетов первооткрывателей астероидов (то есть и самого Еленина). После получения доступа к нему астроном выяснил, что 23 мая 2024 года без широкой огласки было принято решение в «обозримом будущем» не называть астероиды по российским и украинским заявкам с именами населенных пунктов.

Заявка Еленина на наименование астероида в честь Краснодара получила внизу приписку, закрывающую такую возможность на все обозримое будущее / © Леонид Еленин

Хотя формально заявлено, что к такому решению пришли «после дискуссии с президентом Международного астрономического союза», реально никакого обсуждения с рабочей группой союза не было. Это решение президент МАС, гражданка США Дебора Элмегрин, приняла единолично.

Элмегрин возглавляет союз с 2021-го, ей 72 года. Как астроном она долгое время исследовала структуру Вселенной. Поскольку речь идет не о человеке с чисто административным бэкграундом, такое решение выглядит не вполне ожидаемым.

Леонид Еленин напомнил, что в очереди на именование уже год как находится фамилия видного российского ученого, еще полтора года лежит заявка в честь Российской литературной премии. По всей видимости, в нынешней ситуации принятие этих заявок может затянуться или не состояться вовсе. Астроном предположил, что по ним приняли те же решения, просто их не озвучили формально.

Между тем не так давно МАС утвердил название лунного кратера в честь умершего российского ученого Эрика Галимова, то есть, очевидно, такие дополнительные решения если и приняты, то работают не для всех астрономических объектов.

Ранее российская сторона подала заявку на наименование астероида «Краснодаром». Поскольку астероидам не присваивают названия без согласия их первооткрывателей, строго говоря, эти тела могут «зависнуть» без российских наименований на время, необходимое для изменения позиции Международного астрономического союза.

«Когда разрешат, Краснодар получит имя астероида, я обещаю», — подчеркнул Еленин.

Однако такое время, с другой стороны, может никогда и не наступить. Потому что контроль США над Международным астрономическими союзом вполне реален, а изменит или нет Вашингтон позицию по вопросу — предсказать достаточно непросто.

В наши дни дискриминация по национальному признаку в международных научных учреждениях не ограничивается астрономией. Ранее крупному российскому химику Артему Оганову предложили поехать на Международный геологический конгресс, который в конце августа 2024 года пройдет в Южной Корее. Однако организаторы конгресса «рекомендовали» ученому убрать упоминания о всех связях с Россией. Иначе они не принимали тезисы его доклада на конференции.

В ответ на письмо Артема Оганова в адрес РАН было направлено вот такое ответное письмо, копию которого Международный союз геологических наук направил самому ученому / © Артем Оганов

«Я отказался это делать — нельзя позволять себя унижать. Нельзя превращать науку в инструмент дискриминации», — заявил Оганов.

Химик написал письмо в исполком Международного союза геологических наук (IUGS) с требованием прекратить дискриминацию российских ученых. Союз провел заседание и отправил ему (и Российской академии наук) ответ. В нем организация лишь подтвердила свою дискриминационную позицию.

«Они по-прежнему требуют участия [российских ученых] „под нейтральным флагом“, почему-то приводя в пример Олимпиады», — заключил Оганов. По его мнению, из-за политического диктата в международных научных организациях нужно создавать альтернативы «и гарантировать, что здесь наука никогда не окажется заложницей политики и идеологии». Тем временем сам Оганов принял решение о выходе из Международного союза геологических наук.

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