Ученые описали юмор, присущий интернет-троллям

Новое исследование, проведенное в Германии, показало, с какими стилями юмора сочетается склонность к интернет-троллингу, и подтвердило уже известную связь этой формы социальной провокации с психопатией и садизмом. Дополнительно ученые выяснили, как действует социальная изоляция на желание «троллить» людей.

Хотя анонимность в интернете порой только кажущаяся, возможность скрыть имя при онлайн-общении нередко пробуждает в людях худшие качества. Так называемые тролли, или попросту сетевые провокаторы, намеренно оскорбляющие и унижающие других пользователей, не раз становились предметом научных исследований. Из них известно о корреляции между таким поведением и чертами «темной тетрады» — макиавеллизмом, нарциссизмом, психопатией и садизмом, о чем Naked Science писал ранее.

Однако в теме остались менее изученные моменты. Рассмотреть некоторые из нюансов взялась команда немецких ученых, к которым присоединилась исследовательница из Массачусетского технологического института (США). В работе, вышедшей в журнале PLOS One, авторы попытались разобраться в типах юмора у людей, предрасположенных к троллингу, и с помощью эксперимента проверили, не побуждает ли к такому поведению социальная изоляция.

Участниками исследования стали 1026 человек (средний возраст — 26,5 года; 77,2% — женщины), набранных в четырех университетах Германии и с помощью научно-популярного сайта по психологии. На начальном этапе добровольцы предоставили о себе демографические данные и ответили на вопросы о наличии фальшивых аккаунтов. В случае ответа «да» предлагалось уточнить, на какой из онлайн-платформ и для каких целей.

Затем испытуемые заполнили опросники, направленные на оценку склонности к интернет-троллингу, выраженности черт «темной тетрады» и определение стиля юмора. После анкетирования добровольцам, которых предварительно разделили случайным образом на две группы, предложили сыграть в виртуальную игру Cyberball Paradigm с перебрасыванием мяча. В психологии ее используют для имитации социального взаимодействия и исключения.

Участникам дают понять, что они играют с другими испытуемыми, но в действительности происходящее контролируют экспериментаторы, управляя включением и исключением игроков из процесса. Если испытуемые одной из групп — «включенные» — получали по 10 бросков мячей из 30, то другим доставался только один, что создавало ощущение социальной изоляции. После игры участников попросили оценить мотивацию к троллингу.

Исследователи установили, что предрасположенные к троллингу предпочитали агрессивные стили юмора, для которых характерно возвышение себя за счет других. Неожиданной для авторов стала выявленная корреляция с самоуничижительным юмором. То есть интернет-провокаторам может быть свойственно высмеивать не только других, но и собственные слабости и недостатки.

Как и предполагалось, результаты анкетирования указали на сильную связь между склонностью «троллить» людей и чертами «темной тетрады». Что касается возможного влияния социальной изоляции на стремление к такому поведению, то оно не подтвердилось. После эксперимента с игрой Cyberball у добровольцев из группы, в которой имитировали социальное исключение, не наблюдалось повышенной мотивации к троллингу по сравнению с «включенными» участниками.

Авторы работы предположили, что или виртуальной игры в принципе недостаточно для значимого эффекта, или просто однократный опыт социального отчуждения не смог вызвать немедленную агрессивную реакцию в виде усиления желания «троллить».

Хотя исследование дополняет знания о психологии интернет-троллей, к его результатам стоит относиться осторожно, учитывая ограничения, связанные с опросной формой проведения и демографическим составом с преобладанием участниц женского пола из Германии.

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