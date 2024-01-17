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У психопатов оказалась схожая длина пальцев
Ученые обнаружили связь между длиной пальцев на руке человека и психопатологическими чертами личности, включая антисоциальное поведение и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Международная команда исследователей из Канады, Ирана, Швейцарии и Великобритании выяснила, что люди с определенными психическими расстройствами отличаются соотношением длины указательного и безымянного пальцев. Работу опубликовал журнал Journal of Psychiatric Research.
Из прошлых работ известно, что пальцевой индекс (в англоязычной литературе — 2D:4D ratio), то есть соотношение длины указательного и безымянного пальцев, может коррелировать с различными поведенческим и личностными чертами. Считается, что на этот показатель влияют уровни тестостерона и эстрогена во время внутриутробного развития. Чем выше уровень тестостерона по отношению к эстрогену, тем ниже значение 2D:4D, что выражается в большей длине безымянного пальца по сравнению с указательным.
Например, исследования показывали связь между низким соотношением 2D:4D и повышенной склонностью конкурировать у профессиональных спортсменов, более выраженной психологической стойкостью и чертами «темной триады» (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия). В новой работе авторы решили углубиться в тему и сравнить пальцевой индекс у здоровых людей и у испытуемых с тремя диагнозами: «расстройство из-за употребления амфетамина» (AUD), «антисоциальная психопатия» (ASPD) и их сочетание (AUD + ASPD).
Для эксперимента ученые привлекли 44 пациента психиатрической больницы иранского города Керманшах, имевших какое-то из упомянутых выше расстройств (25 человек с AUD, 10 — с ASPD, девять — с комбинацией диагнозов). В контрольную группу, которую набрали в Университете Керманшаха, вошли 36 здоровых добровольцев без признаков психических отклонений и повреждений правой кисти (последний критерий применяли и к группе пациентов).
Всех участников подробно проинформировали о целях исследования, в котором гарантировалась конфиденциальность. После подписания согласия добровольцы заполнили анкеты и прошли психологическое обследование. В нем оценивали черты «темной триады», нетерпимость к неопределенности и уязвимый нарциссизм. Также испытуемым выполнили сканирование ладони правой руки, чтобы точно измерить длину указательного и безымянного пальцев и рассчитать соотношение 2D:4D.
Анализ данных показал, что по сравнению с контрольной группой пациенты с расстройством из-за употребления амфетамина, антисоциальной психопатией и сочетанием состояний отличались более низким значением 2D:4D. То есть безымянные пальцы у них были длиннее указательных, особенно в подгруппе AUD + ASPD. Также среди участников с психическими нарушениями низкое соотношение 2D:4D ассоциировалось с выраженными чертами «темной триады». Кроме того, оказалось, что во всех группах пальцевой индекс у мужчин был ниже, чем у женщин.
«Нас удивила такая линейная корреляция между выраженными психопатологическими симптомами и низким соотношением 2D:4D», — заявил в комментарии изданию PsyPost один из авторов работы Серж Бранд (Serge Brand). Ученый предположил, что на участников с признаками психопатологии во взрослой жизни, по-видимому, еще во внутриутробном периоде воздействовали более высокие концентрации тестостерона и более низкие — эстрогена.
Впрочем, укороченный указательный и удлиненный безымянный пальцы не стоит воспринимать как приговор, предупредил Бранд. Скорее, низкое соотношение 2D:4D и, следовательно, более высокое воздействие тестостерона в пренатальный период, вероятно, могут способствовать определенной модели поведения у взрослых, пояснил ученый.
Также нужно учитывать, что исследование не лишено недостатков. Небольшой размер выборки и участие пациентов только одного психиатрического учреждения ограничивают возможность для обобщения результатов.
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