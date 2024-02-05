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Психологи связали темные черты личности и экоактивизм
Новое исследование, проведенное в Германии, показало, что борцами за сохранение окружающей среды могут двигать не только благородные мотивы и забота о природе, но и черты, которые считают негативными и относят к так называемой темной триаде.
В ряде прошлых работ ученые рассматривали, с какими личностными характеристиками ассоциируется экологический активизм. Однако, изучая вопрос, исследователи больше внимания уделяли светлым сторонам личности, таким как сознательность и открытость опыту. Между тем действия защитников природы бывают очень неоднозначными. Например, во время акций они перекрывали дороги или обливали краской известные картины. Поэтому профессор психологии Ханнес Захер (Hannes Zacher) из Лейпцигского университета (Германия) решил проследить связь между экоактивизмом и чертами темной триады, а также левого авторитаризма. Результаты опубликовал журнал Personality and Individual Differences.
Под темной триадой в психологии понимают три личностные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Для них характерны гордыня и самовлюбленность, цинизм, манипуляции и отсутствие эмпатии, а также асоциальное поведение, импульсивность и эгоизм.
Среди черт левого авторитаризма автор статьи перечислил антииерархическую агрессию, которая предполагает желание свергнуть существующий общественный порядок и власть, а также антиконвенционализм, отвергающий традиционные нормы в пользу радикальных, прогрессивных идеалов.
В работе Захер использовал данные другого крупного долгосрочного наблюдательного проекта с участием работающих жителей Германии, которым исполнилось 18 лет. Всего ученый отобрал 839 респондентов. Во время проходивших в июне 2023 года опросов они предоставили информацию, касающуюся нужных Захеру тем.
Отношение к экологическому активизму оценивали с учетом информации об участии в гражданских экологических акциях, членстве в конкретных экологических организациях, а также степени поддержки действий этих организаций. Для выявления черт темной триады и левого авторитаризма использовали существующие для этого стандартные шкалы. Также в рамках исследования участники прошли пятифакторный тест личности (Big Five) и заполнили другие анкеты, которые касались их социально-демографических сведений (пол, возраст, образование) и политических предпочтений.
Анализ данных выявил корреляцию между высоким уровнем макиавеллизма и участием в экоактивизме. Аналогичная связь оказалась с нарциссизмом, но не с психопатией. Другими словами, люди, сосредоточенные на собственных интересах, ищущие внимания и восхищения, более склонны участвовать в экологических акциях и поддерживать их.
Антииерархическая агрессия и антиконвенционализм тоже положительно коррелировали с экологическим активизмом. Это значит, что такая деятельность может привлекать выступающих против традиционных иерархий и норм как средство для воплощения в жизнь системных изменений.
Вместе с тем исследование показало, что женщины, пожилые и менее образованные люди поддерживают экоактивизм меньше. Кроме того, ученый обнаружил связь с некоторыми положительными чертами, такими как доверие, альтруизм, доброта и привязанность.
В комментарии для PsyPost Ханнес Захер пояснил, что в плане личностных черт экоактивисты отличаются от тех, кто их просто поддерживает, но сам не участвует в акциях. Как правило, первые обладают более «темными» качествами, а вторые — это более мирные и покладистые люди.
Ранее авторы другой работы, опубликованной в журнале Current Psychology, выяснили, что склонные к нарциссизму люди больше участвуют в феминистских акциях. Кроме того, исследование 2020 года показало, что люди с этой чертой чаще вовлечены в различные политические мероприятия и акции.
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