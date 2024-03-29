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37 минут назад
Росатом
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В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

4.3

В рамках программы научных стажировок госкорпорация «Росатом» запустила новую волну отбора стажеров. К исследованиям по изучению новых материалов, разработок в области медицины, энергетики, лазерных и плазменных технологий, а также других направлений могут присоединиться любые желающие студенты технических вузов России.

Росатом
# научные проекты
# стажировка
# студенты
# технические вузы
В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами
В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами / © Пресс-служба Росатома

Госкорпорация «Росатом» объявила стажировку для студентов технических вузов России. К научному дивизиону компании смогут присоединиться около ста человек. Научные центры, в которых будут работать студенты, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской и Свердловской областях.

Такие наборы проходят каждый год и проводится в рамках Программы научных стажировок. Студенты будут участвовать в исследовательских проектах в сферах энергетики будущего, новых материалов, медицины, лазерных и плазменных технологий, а также других направлений.

Участником акции может стать любой студент, обучающийся на технической специальности, но не младше второго курса. Желающих ждет конкурс, а продолжительность стажировки составит от одного года до трех. За это время добровольцы поучаствуют в работе научных групп институтов, посетят научные конференции и подготовят статьи в научные журналы. Работа стажеров предполагает оплату и социальный пакет.

Для участия в программе нужно подать заявку на сайт, рассказать о своих достижениях и записать видеовизитку, решить отборочные тесты и пройти собеседование.

Программа научных стажировок «Лаборатория роста Росатома» действует с 2020 года. За этот период ее участниками стали более 450 студентов российских вузов. Более 150 из тех, кто прошел стажировку, получили постоянные научные должности (некоторые даже стали начальниками лаборатории) и продолжили работу в научных институтах атомной отрасли, а еще они входят в Совет молодых ученых «Росатома».

В прошлом году к команде научного дивизиона присоединились 1,5 тысячи человек. Радует то, что неуклонно растет число молодых людей, желающих посвятить свою жизнь науке. Среди 10 тысяч специалистов научного кластера корпорации, четвертую часть составляет молодежь до 35 лет. В нынешнем году в планах «Росатома» обеспечить работой еще одну тысячу человек. Наиболее востребованные специальности сегодня — материаловеды, инженеры-технологи, радиохимики, IT-специалисты, аналитики, экологи и специалисты на стыке наук (медик-физик, дата-сайентист), а также рабочие высокой квалификации.

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# научные проекты
# стажировка
# студенты
# технические вузы
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