Гиен впервые засняли за скоростной охотой на мелких птиц

Два зоолога впервые случайно задокументировали охоту пятнистых гиен на стаи мелких птиц у водопоя. Наблюдения проводили в Национальном парке Этоша на севере Намибии.

Гиена — довольно непривередливый хищник и падальщик. В рацион пятнистых гиен (Crocuta crocuta), крупных и быстрых животных, входит почти все, что можно догнать и съесть: копытные до 250 килограммов (газели, молодые жирафы и зебры), страусы и их яйца, рептилии и мелкие млекопитающие вроде зайцев. Иногда в пищу годятся термиты, дождевые черви и падаль.

Однако, несмотря на множество различных наблюдений, в литературе мало свидетельств успешной охоты гиен на мелких птиц. Соответствующие следы находили в экскрементах хищников, но о том, как именно гиены охотятся на мелких и зачастую быстрых пернатых, ранее не сообщалось.

Два европейских зоолога впервые описали поведение пятнистых гиен при охоте на красноклювых ткачей (Quelea quelea), стайных воробьинообразных птиц весом до 30 граммов. Исследователи наблюдали хищничество гиен случайно — охота случилась на водопое в африканском Национальном парке Этоша. Он находится на севере Намибии и занимает площадь 22 270 квадратных километров. Фотографии и видеозаписи охоты авторы опубликовали в журнале Food Webs.

Видео пятнистых гиен (Crocuta crocuta), охотящихся на красноклювых ткачей (Quelea quelea) в Национальном парке Этоша, Намибия / © Ruben Portas and Miha Krofel.

Ученые наблюдали за пятнистыми гиенами по утрам 14 и 20 мая 2022 года, оценивали скорость поимки птиц и способы охоты. В это время стаи красноклювых ткачей, в которых насчитывалось более тысячи особей, слетались на водопой. Некоторые птицы попадали в воду и не могли взлететь — им оставалось только плыть к берегу, чтобы высушить перья. Какие-то особи падали на землю, оглушенные или раненые, вероятно, после столкновения с сородичем.

В первый день с 09:24 три пятнистые гиены, пользуясь случаем, вылавливали обездвиженных птиц из воды, подбирали лежащих на земле и бросались на летящую стаю в надежде кого-нибудь поймать, иногда даже подпрыгивали. За следующие 42 минуты гиены съели 24 ткача со скоростью 2,4 птицы за 10 минут. Двадцатого мая исследователи наблюдали другую охоту, во время которой четыре хищника ловили красноклювых ткачей: одна из гиен сумела съесть 14 птиц за 10 минут.

На основе первых документальных подтверждений охоты пятнистых гиен на мелких птиц исследователи оценили скорость отлова ткачей в 21 птицу за час. Чтобы удовлетворить суточную пищевую норму, одной гиене нужно охотиться на пернатых 7-15 часов. Как утверждают авторы, вряд ли такой источник питания для хищников важен, тем более что Quelea quelea часто перемещаются на большие расстояния. Но сам факт дополняет и без того разнообразное кормовое поведение пятнистых гиен.

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