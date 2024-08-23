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6 минут назад
Полина Меньшова
11

Тягу к алкоголю уменьшили с помощью воспоминаний

5.2

Воспоминания о предыдущем моменте, когда человек пил спиртное, способны предотвратить чрезмерное употребление алкоголя. Роль памяти в зависимости от этого наркотика и в борьбе с ней изучили специалисты из Великобритании.

Психология
# алкоголизм
# воспоминания
# память
# пьянство
# тяга к алкоголю
Кадр из сериала «Утреннее шоу»
Кадр из сериала «Утреннее шоу» / © Apple TV+

Тяга к алкоголю проявляется в том числе на уровне психики и на начальных этапах зависимости может быть неосознанной. Человек может объяснять свою мотивацию выпить спиртной напиток необходимостью отвлечься от трудностей в жизни, стать увереннее, завести новые знакомства. При этом дозы алкоголя и частота его употребления в таких ситуациях нередко превышают допустимую норму (Всемирная организация здравоохранения рекомендует выпивать не более 10 литров чистого спирта в год мужчинам и на треть меньше — женщинам. — Прим. ред.).

Предыдущие исследования показали, что люди, которым перед приемом пищи напоминают, что они ели последний раз, объем порции уменьшается. В Портсмутском университете (Великобритания) решили проверить, будет ли похожая схема работать в случае с алкоголем. Соответствующая научная статья появилась в журнале Food Quality and Preference.

В эксперименте участвовали 50 женщин от 18 до 46 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Первую группу попросили вспомнить о недавней ситуации употребления алкоголя, а вторую (контрольную) — рассказать о последней поездке на автомобиле.

Далее всем женщинам предложили напиток на основе водки, количество которого можно было регулировать самостоятельно. Чтобы обстановка была более естественной, а участницы исследования не думали о количестве выпитого и не размышляли о целях исследования, экспериментаторы включили нейтральную по настроению передачу.

Женщины, которые перед просмотром программы вспоминали недавнюю ситуацию употребления спиртного, пили предложенный коктейль медленнее. По мнению ученых, это могло быть связано с нежеланием получать из алкоголя лишние калории, подвергать организм его влиянию слишком часто. Поскольку люди, употребляющие алкоголь регулярно и имеющие более высокий риск зависимости, пьют спиртное быстрее других, скорость употребления может говорить о силе тяги к спиртному.

Другие исследования авторов публикации показали, что яркие надписи на бутылках и банках с алкогольными напитками, предупреждающие о вреде спиртного, тоже уменьшают тягу к алкоголю и снижают скорость его употребления. В дальнейшем команда ученых планирует выяснить, повлияют ли воспоминания на употребление спиртного у мужчин, поскольку они склонны пить больше женщин и, как правило, имеют более высокий риск зависимости.

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Психология
# алкоголизм
# воспоминания
# память
# пьянство
# тяга к алкоголю
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