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Мозг отличил употребление алкоголя с друзьями от пьянства в одиночестве
Когда люди выпивают в компании, у них, как правило, улучшается настроение. При этом употребление алкоголя наедине с собой способно вызвать симптомы депрессии. Исследователи из США выяснили, с активацией какой зоны мозга это связано и от какого вещества зависит.
Алкоголь способен влиять на отношения между людьми. Например, согласно одному из недавних исследований, спиртное делает человека смелее, в том числе в контексте социального взаимодействия. Наличие компании тоже воздействует на то, как человеческий организм воспринимает алкоголь. Известно, что употребление спиртного вместе с другими людьми улучшает настроение и вызывает эйфорию, а в одиночестве — приводит к симптомам, характерным для депрессивных расстройств.
Исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо (США) разобрались, чем обусловлена разная реакция нервной системы на алкогольные напитки в зависимости от окружения. Они определили конкретную область мозга, которую стимулирует употребление спиртного в компании. Yаучную статью об этом опубликовал журнал Addiction Biology.
Авторы исследования провели серию экспериментов с участием плодовых мушек. У одних насекомых дофамин, важный для получения удовольствия, мотивации и обучения, регулировался естественным образом, у других — был искусственно повышен.
На мушек — как в группе, так и поодиночке — воздействовали парами этанола, которые заставляли их пьянеть. Вне зависимости от уровня дофамина насекомые, которые «пили» в одиночестве, стали чуть более подвижными, а скорость и активность насекомых в компании возросли значительно.
«Мы продемонстрировали, что социальное окружение и дофамин действуют сообща, вызывая повышенную реакцию мушек на этанол», — объяснили авторы исследования.
Команда ученых также выявила область мозга, которая играет наиболее важную роль в реакции мух на этанол в социальной среде. Такой областью оказался дофаминовый рецептор D1. У человека он имеет отношение к психическим расстройствам, связанным с употреблением алкоголя.
«Наша работа предоставляет научные знания, подтверждающие, что мозг интерпретирует и обрабатывает информацию о социальном окружении, направляя сигнал в дофаминовую систему, которая также активируется при употреблении алкоголя», — отметили авторы статьи.
По их словам, результаты исследования помогут лучше понимать, предотвращать и лечить алкогольную зависимость, а значит, улучшать качество жизни множества людей.
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