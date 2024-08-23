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Наиболее опасные типы папилломавируса связали с нарушением фертильности у мужчин
Новое исследование, проведенное в Аргентине, показало, что у мужчин особо опасные разновидности папилломавируса с высоким онкогенным риском могут негативно влиять на способность к зачатию.
Предположения о том, что вирус папилломы человека (ВПЧ) — самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем — может снижать фертильность, звучат не впервые. Большинство прошлых исследований в этой сфере концентрировались вокруг женщин. Теперь ученые стали чаще рассматривать вероятную корреляцию ВПЧ с мужским бесплодием.
В свежей работе, статья о которой появилась в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, группа аргентинских медиков представила свидетельства того, что высокоонкогенные типы ВПЧ подавляют работу иммунной системы в мужских половых путях. Это может ухудшать врожденную способность организма самостоятельно бороться с папилломавирусом, которая присуща большинству здоровых людей с нормальным иммунитетом.
Ученым известно более 200 генотипов ВПЧ. Их обычно разделяют на папилломавирусы низкого и высокого канцерогенного риска. Последние считают причиной рака шейки матки. Также высокорисковые типы ВПЧ ассоциируются с раком вульвы, влагалища, ротовой полости/гортани, полового члена и ануса. Для предотвращения заражения ВПЧ и связанных с ним онкологических заболеваний медики рекомендуют вакцинироваться.
В новом исследовании о влиянии ВПЧ на мужскую мочеполовую систему ученые проанализировали образцы семенной жидкости 205 добровольцев в возрасте от 34 до 36 лет. С 2018 по 2021 год мужчины обращались в одну из урологических клиник Аргентины для оценки фертильности или по поводу проблем с мочевыводящими путями. Никто из них ранее не вакцинировался против ВПЧ. Наличие или отсутствие папилломавируса и других инфекций, передающихся половым путем, у них определяли методом ПЦР.
По результатам анализов у 19% (39 человек) выявили ВПЧ. Из них у 20 мужчин оказались высокорисковые типы инфекции, а у семи — папилломавирусы низкого риска. Еще у 12 добровольцев с положительным результатом теста генотип ВПЧ не удалось установить из-за низкой вирусной нагрузки.
Изучив образцы спермы с помощью рутинных методов, рекомендованных ВОЗ, исследователи сначала не обнаружили особых различий в качеств семенной жидкости у добровольцев с разными типами ВПЧ и группой из 43 человек с отрицательным тестом на вирус. Тогда специалисты рассмотрели их тщательнее с помощью более высокоточных методик.
Выяснилось, что в эякуляте мужчин с высокорисковыми типами ВПЧ был значительно снижен уровень лейкоцитов и провоспалительных цитокинов (IL-6 и IL-1β) по сравнению с остальными участниками. Это указывало на ослабленный иммунный ответ организма в урогенитальном тракте.
Также ученые увидели признаки повышенного окислительного стресса: в сперме таких участников содержалось больше мертвых сперматозоидов, чем у мужчин с отрицательным результатом теста или с выявленным ВПЧ низкого риска.
В итоге медики заключили, что у мужчин с высокорисковыми типами ВПЧ может быть нарушена фертильность. Специалисты отметили, что в будущих исследованиях предстоит понять, как опасные разновидности папилломавируса влияют на ДНК сперматозоидов, и оценить возможные последствия для здоровья потомства.
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