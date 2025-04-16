Мизерные пожертвования помогли ослабить депрессию

Ежедневное жертвование на благотворительность даже очень небольшой суммы может значительно улучшить эмоциональное состояние и уменьшить проявления депрессии у страдающих этим расстройством, выяснили китайские психологи.

Прошлые исследования показывали, что просоциальное поведение, приносящее пользу другим людям или обществу в целом, благотворно влияет на психическое здоровье. Однако люди с депрессией часто склонны вести себя обособленно. Поэтому взаимодействие, требующее личного контакта с другими, может вызывать у них дискомфорт и не приносить ощутимой пользы психике.

Группа специалистов в области психологии из Шэньчжэньского университета (КНР) предложила использовать при депрессивных состояниях более простую форму просоциального поведения, при которой не нужно с кем-то контактировать, — регулярные микропожертвования онлайн. Эффективность метода проверили в серии экспериментов.

Статью об этой научной работе недавно опубликовал журнал Psychological Science. Идея исследования возникла у одного из авторов еще в студенческие годы. Будущий ученый участвовал в благотворительных проектах: в частности, каждый день переводил по одному юаню через онлайн-платформу Tencent Charity. Испытывая стресс при подготовке к экзаменам, он заметил, что регулярные взносы улучшали настроение.

Поступив в аспирантуру, молодой психолог поделился мыслью с научным руководителем, и тот ее одобрил, предложив сформулировать тему и разработать схему экспериментов.

Исследователи провели три рандомизированных контролируемых испытания с участием почти 900 добровольцев с повышенным уровнем депрессивных симптомов. Основную часть выборки составили студентки китайских вузов. Минимальную сумму ежедневных благотворительных взносов уменьшили до одного фэня (0,01 юаня, или примерно 11 копеек в переводе на российскую валюту), чтобы она не была обременительной для учащихся.

Эксперименты длились два месяца. В этот период половина участников каждый день перечисляла микропожертвования, о которых им напоминала электронная рассылка. Остальные добровольцы вошли в контрольную группу, на которую никак не воздействовали. Испытуемые ежедневно и ежемесячно заполняли опросники, направленные на оценку депрессии и выраженности положительных эмоций. Изменения в их психическом состоянии анализировали с помощью статистических методов.

Во всех трех испытаниях онлайн-пожертвования помогли уменьшить признаки депрессии и способствовали позитивному настрою. Эффект проявлялся, даже когда сумма не превышала минимального порога в 0,01 юаня, но у тех, кто перечислял больше, улучшения были немного заметнее.

То есть решающим оказался сам акт помощи, а не размер взноса. У многих участников из группы вмешательства выраженность симптомов снизилась на 50% или даже опустилась ниже порога, необходимого для отнесения к депрессии.

Однако у исследования есть ограничения. Среди них — специфика выборки (китайские студенты), выбывание участников по ходу экспериментов, отсутствие сравнения с другими методами, например волонтерством, и прочее. В будущих научных работах стоит проверить, не ослабевает ли эффект микропожертвований со временем, и сопоставить его с воздействием на психику иных вариантов просоциального поведения.

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