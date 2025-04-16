Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания
Ученых давно интересуют причины, которые помогают некоторым видам длительно существовать, переживая самые масштабные массовые вымирания. Эталоном здесь всегда служили морские беспозвоночные. В последнее время изучают и позвоночных. В новой работе американские ученые сравнили черепа вымерших и современных крокодилов, чтобы понять, как живучесть этой группы существ связана со стилем их питания.
Всестороннее изучение зубов млекопитающих, переживших мел-палеогеновое вымирание (66 миллионов лет назад), показало, что многие из них — генералисты, то есть всеядные. Появилась гипотеза о том, что тип питания может играть ключевую роль в выживаемости млекопитающих. Верно ли это для других групп организмов, например нединозавровых рептилий, сказать сложно.
Ученые во главе с Киган Мальстрем из Университета Центральной Оклахомы и Лос-Анджелесского музея естественной истории (США) решили выяснить причины живучести крокодиломорф, куда входят ныне живущие и вымершие крокодилы. Любопытно, что крокодилы не только пережили триасово-юрское массовое вымирание (201,4 миллиона лет назад), но стали разнообразнее внешне и генетически. Получается, эта катастрофа помогла получить им эволюционное преимущество.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Palaeontology, проанализировали черепа представителей клады за период с триаса по эоцен, длительностью примерно 200 миллионов лет. Они сравнили черепа 99 вымерших крокодилов с 20 современными видами, а также с группами животных, откладывающих яйца. Результаты показали, что своим длительным существованием крокодиломорфы обязаны довольно гибкому образу жизни, включая питание и места обитания.
«Многие более разнообразные, многочисленные и представленные в разных экологических нишах группы, родственные крокодилам, тем не менее исчезли, за исключением нескольких генералистских видов. Вымирание и выживание — две стороны одной медали. Некоторые группы смогли пройти через все массовые вымирания, сохраняясь и ветвясь. Чему учат нас глубокие эволюционные закономерности, стоящие за этими событиями?» — прокомментировал первый автор статьи Киган Мальстрем.
В течение позднего триасового периода на суше царили псевдозухии, к которым причисляют и крокодиломорф, в то время мелкого и среднего размера существ, довольно редких. После массового вымирания почти все псевдозухии исчезли, включая узкоспециализированных плотоядных крокодиломорф. А вот более всеядные представители группы смогли приспособиться и породили впоследствии многочисленные линии, занявшие разнообразные экологические ниши.
В меловом периоде что-то мешало процветанию крокодиломорф, многие линии начали вымирать, даже сухопутные генералисты. Тем не менее следующее массовое вымирание полуводные всеядные и водные плотоядные группы пережили. Сейчас насчитывается 26 видов полуводных всеядных крокодилов.
Первое поколение людей, в жизни которых технологии заняли значительное место, уже приблизилось к солидному возрасту. Как использование гаджетов повлияло на их когнитивные способности? На этот вопрос ответили исследователи из двух американских университетов.
Под впечатлением от все более широких возможностей систем искусственного интеллекта некоторые пользователи готовы проводить часы за общением с голосовыми ИИ-ассистентами или текстовыми чат-ботами. Неудивительно, что в результате таких контактов ИИ перестает восприниматься как бездушная технология, а начинает казаться заслуживающим доверия собеседником, практически другом или даже чем-то большим. Настолько, что сюжет фильма «Она», в котором главный персонаж в исполнении Хоакина Феникса влюбился в ИИ-личность по имени Саманта, уже не выглядит таким фантастическим. Тенденция вызывает тревогу: международная группа психологов предупредила, что углубление отношений с ИИ до уровня романтических несет серьезные риски — вплоть до разрушения человеческих связей и суицидов.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Баллистика над Кваджалейном
Американские ученые утверждают, что «проклятие демократии» замедляет экономический рост и наращивает число жертв коронавируса. Но они ошибаются
Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему
Новые концепты LADA
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии