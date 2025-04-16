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2 часа назад
Татьяна Пичугина
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Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания

4.9

Ученых давно интересуют причины, которые помогают некоторым видам длительно существовать, переживая самые масштабные массовые вымирания. Эталоном здесь всегда служили морские беспозвоночные. В последнее время изучают и позвоночных. В новой работе американские ученые сравнили черепа вымерших и современных крокодилов, чтобы понять, как живучесть этой группы существ связана со стилем их питания.

Палеонтология
# всеядность
# крокодилы
# Мел-палеогеновое вымирание
# Триасовый период
Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания – иллюстрация к материалу на Naked Science
Сухопутный крокодиломорф Hemiprotosuchus leali готовится съесть древнего млекопитающего Chaliminia musteloides на северо-западе Аргентины / © Jorge Gonzalez

Всестороннее изучение зубов млекопитающих, переживших мел-палеогеновое вымирание (66 миллионов лет назад), показало, что многие из них — генералисты, то есть всеядные. Появилась гипотеза о том, что тип питания может играть ключевую роль в выживаемости млекопитающих. Верно ли это для других групп организмов, например нединозавровых рептилий, сказать сложно.

Ученые во главе с Киган Мальстрем из Университета Центральной Оклахомы и Лос-Анджелесского музея естественной истории (США) решили выяснить причины живучести крокодиломорф, куда входят ныне живущие и вымершие крокодилы. Любопытно, что крокодилы не только пережили триасово-юрское массовое вымирание (201,4 миллиона лет назад), но стали разнообразнее внешне и генетически. Получается, эта катастрофа помогла получить им эволюционное преимущество.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Palaeontology, проанализировали черепа представителей клады за период с триаса по эоцен, длительностью примерно 200 миллионов лет. Они сравнили черепа 99 вымерших крокодилов с 20 современными видами, а также с группами животных, откладывающих яйца. Результаты показали, что своим длительным существованием крокодиломорфы обязаны довольно гибкому образу жизни, включая питание и места обитания.

Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания – иллюстрация к материалу на Naked Science
Зубы ископаемого полуводного хищного генералиста Borealosuchus, пережившего мел-палеогеновое вымирание / © Jack Rodgers/Natural History Museum of Utah

«Многие более разнообразные, многочисленные и представленные в разных экологических нишах группы, родственные крокодилам, тем не менее исчезли, за исключением нескольких генералистских видов. Вымирание и выживание — две стороны одной медали. Некоторые группы смогли пройти через все массовые вымирания, сохраняясь и ветвясь. Чему учат нас глубокие эволюционные закономерности, стоящие за этими событиями?» — прокомментировал первый автор статьи Киган Мальстрем.

В течение позднего триасового периода на суше царили псевдозухии, к которым причисляют и крокодиломорф, в то время мелкого и среднего размера существ, довольно редких. После массового вымирания почти все псевдозухии исчезли, включая узкоспециализированных плотоядных крокодиломорф. А вот более всеядные представители группы смогли приспособиться и породили впоследствии многочисленные линии, занявшие разнообразные экологические ниши.

Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания – иллюстрация к материалу на Naked Science
Черепа Araripesuchus gomesii (слева), позднемелового сухопутного хищника, и Cricosaurus suevicus (справа), позднеюрского водного хищника / © University of Central Oklahoma

В меловом периоде что-то мешало процветанию крокодиломорф, многие линии начали вымирать, даже сухопутные генералисты. Тем не менее следующее массовое вымирание полуводные всеядные и водные плотоядные группы пережили. Сейчас насчитывается 26 видов полуводных всеядных крокодилов.

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Палеонтология
# всеядность
# крокодилы
# Мел-палеогеновое вымирание
# Триасовый период
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