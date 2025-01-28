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Вежливость человека повлияла на его уровень счастья
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Современные психологи активно исследуют факторы счастья. Согласно недавним работам, в молодом возрасте на его уровень сильнее всего влияет дружба, а люди в отношениях удовлетворены жизнью сильнее, чем «одиночки».
Специалисты из Академии военно-воздушных сил Турции изучили, можно ли считать вежливость характерной психологической чертой турецкого народа и связана ли она с субъективным ощущением счастья. Результаты исследования появились в научном журнале Psychological Reports.
Под вежливостью авторы публикации понимали один из видов просоциального — добровольного и направленного на благо других — поведения. Примерами этого качества считались дружелюбное отношение к окружающим, сострадание, готовность общаться и сотрудничать.
Исследование состояло из двух частей. Первая была посвящена портрету «типичного» турка и показала, что хорошие манеры действительно можно считать отличительной чертой представителей этого народа.
Во второй части рассматривалось, как вежливость влияет на уровень депрессии и субъективного ощущения счастья. Участниками исследования на этом этапе были 372 взрослых человека (184 женщины и 188 мужчин), средний возраст которых составил 23 года. Все они заполнили шкалы вежливости, депрессии и счастья.
Оказалось, что у более вежливых людей более слабые симптомы депрессии. Кроме того, по сравнению с остальными они чувствуют себя счастливее.
По мнению ученых, оценка вежливости может стать полезным инструментом для психологических исследований, особенно если в центре внимания турецкий народ. Однако они отметили, что говорить о причинно-следственной связи между вежливостью, депрессией и счастьем на основе полученных данных все же нельзя.
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