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Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Ископаемые кости — чуть ли не единственные свидетельства (за исключением кожи или следов лап и зубов), позволяющие узнать облик древних животных. Но это с точки зрения палеонтологов. Для коллекционеров и «черных копателей» доисторические находки становятся способом заработка. Вокруг этого сформировался рынок. И такая коммерциализация стала вызовом для современной науки. Иногда палеонтологические общества просят аукционы не продавать уникальные образцы.
Конечно, когда речь идет об окаменелых панцирях аммонитов или трилобитов, которых без особого труда можно найти в Подмосковье или Ленинградской области на выходных, катастрофы нет. Этого материала много и хватит на разного рода сувениры.
Но остатки древних ящеров — челюсти тероподов, лапы птерозавров, позвонки завроподов — все это ценнейшие палеонтологические образцы, способные изменить представления ученых об их биологии.
Кости культового тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex) — настоящий предмет роскоши в частной коллекции. Встречаются они редко, поэтому владельцы продают их за неподъемные для научных фондов суммы. Следовательно, реальная выборка тирексов низкая, и у исследователей меньше возможностей изучить его строение.
Американский палеонтолог Томас Д. Карр, специалист по тираннозаврам, опубликовал в журнале Palaeontologia Electronica статью под заглавием «T. rex вымирающий вид». Он оценил размер рынка костей тирекса, а также изучил, насколько сильно пострадала выборка из-за коммерческой эксплуатации.
Томас Карр подсчитал, что из 141 экземпляра тирексов 80 собраны коммерческими организациями. Это 57%, причем только девять образцов переданы в госфонды. Активнее всего T. rex’а копают на севере Скалистых гор (штат Монтана, США) и в штате Южная Дакота — оттуда извлекли 25 и 22 образца соответственно. Почти за 30 лет активной коммерческой добычи копатели нашли больше тираннозавров, чем палеонтологи за 132 года работы.
Naked Science рассказывал, как с разницей в 10 дней на разных аукционах выставляли череп и 12-метровый скелет тираннозавра рекса (последний отменили). Цена каждого экспоната — более миллиарда в пересчете на рубли. Средняя рыночная стоимость тирекса, как отметил автор статьи, достигает 10,8 миллиона долларов, по актуальному курсу это почти 900 миллионов рублей.
Но даже если музей найдет такие деньги на образец, качество костей сомнительно, в научной литературе их используют неохотно. Геологический контекст, стратиграфическое положение, информация о стадии развития и другие данные теряются при продаже окаменелостей.
Еще одна проблема: больше половины из 14 найденных костей — ювениальные, то есть образцы молодых особей тирекса принадлежат коллекционерам. Как подчеркнул Томас Карр, это наименее изученная стадия роста у этих динозавров. Вдобавок 18 коммерческих образцов увезли из США, а один даже выставили в торговом центре Гонконга.
Все это делает исследование всех найденных тирексов невозможным. Если бы не коллекционеры, выборка этих динозавров увеличивалась более чем вдвое. В частности, из-за того, что в распоряжении палеонтологов мало образцов, невозможно научно проверить гипотезу полового диморфизма. И 80 коммерческих окаменелостей — это заниженная оценка, поскольку рынок добычи и продажи динозавровых костей мутный, далеко не обо всех находках становится известно.
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