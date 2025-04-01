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Прием антидепрессантов повысил риск внезапной сердечной смерти
Длительный прием психотропных препаратов, которые назначают при депрессии, может в разы увеличить вероятность внезапной остановки сердца, особенно у людей 30-39 лет. Об этом в новой научной работе предупредили датские кардиологи.
Прошлые исследования показывали, что у пациентов с психическими расстройствами выше показатели смертности от всех причин. Кроме того, у таких больных вдвое чаще регистрируют так называемую внезапную сердечную смерть (ВСС). Под этим медицинским термином обычно понимают неожиданный летальный исход, который связывают с проблемами в работе сердца. Смерть наступает в течение часа после внезапного появления острых симптомов.
Группа специалистов в области кардиологии из Дании решила изучить влияние антидепрессантов на риск ВСС, поскольку до сих пор их роль оставалась неясной. Результаты исследования представили на мероприятии EHRA 2025 — ежегодном научном конгрессе, который проводит Европейское общество кардиологов.
В основу работы легли данные о смертности датских жителей от 18 до 90 лет в 2010 году. Медики рассмотрели свидетельства о смерти и протоколы вскрытия. С учетом причин смерти выделили случаи, связанные и не связанные с ВСС (6002 и 45 701 соответственно). Также исследователи собрали информацию о приеме умершими антидепрессантов с акцентом на длительности их употребления.
Сопоставив все сведения, ученые установили, что у принимавших лекарства от депрессии случаи внезапной сердечной смерти встречались гораздо чаще, чем в общей популяции. Тенденция затронула датчан всех возрастов, исключая группу 18-29 лет, где корреляция не достигла уровня статистической значимости.
Анализ с поправками на возраст, пол и сопутствующие заболевания показал, что у потребителей антидепрессантов с продолжительностью приема от года до пяти лет риск ВСС в среднем был на 56% выше, чем у людей, их не принимавших. Если же «стаж» составлял шесть и более лет, вероятность подобного исхода возрастала до 2,2 раза.
Самой уязвимой группой оказались люди 30-39 лет. В зависимости от срока потребления антидепрессантов (до пяти лет или более шести лет) случаи ВСС у них регистрировали в три и пять раз чаще, чем в общей популяции. У датчан 50-59 лет соответствующий риск возрастал в два и четыре раза.
Кардиологи отметили, что разница в степени риска между менее и более длительным приемом средств от депрессии в старшем возрасте сокращалась. Так, у датчан 60-69 и 70-79 лет показатели в этих двух сценариях различались на 40% и 20% вместо 100% в группе 50-59 лет.
По словам специалистов, повышенный риск внезапной сердечной смерти, вероятно, связан с побочными эффектами антидепрессантов и их долгим приемом. Также этому могут способствовать поведенческие особенности и факторы образа жизни, сопутствующие депрессии, позднее обращение за медпомощью и плохое состояние сердечно-сосудистой системы. Ученые намерены продолжить исследования по этой тематике.
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